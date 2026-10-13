विक्रमशिला सेतु बंद होने पर भागलपुर-कटिहार के बीच चलीं 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें; देखें पूरा टाइम-टेबल और ठहराव

संवाद सूत्र, बिहपुर (भागलपुर)। Bhagalpur Katihar Special Train Schedule: भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला गंगा सेतु पर मरम्मत कार्य के चलते आवागमन बंद होने से उत्पन्न कठिनाइयों के बीच रेल प्रशासन ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। भागलपुर से कटिहार और कटिहार से भागलपुर के बीच दो जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का नियमित परिचालन शुरू कर दिया गया है।

आगामी दीवाली और लोकआस्था के महापर्व छठ के दौरान यात्रियों के दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस नई व्यवस्था के बाद इस रेलखंड पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की कुल संख्या अब बढ़कर तीन हो गई है।

सुबह और शाम दोनों समय मिलेगी ट्रेन सेवा रेलवे द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, भागलपुर से कटिहार जाने वाले यात्रियों के लिए सुबह और शाम दोनों समय ट्रेनें उपलब्ध कराई गई हैं। भागलपुर स्टेशन से ट्रेन संख्या 05781 प्रतिदिन सुबह 5:15 बजे रवाना होगी, जबकि ट्रेन संख्या 03409 शाम 5:30 बजे कटिहार के लिए खुलेगी।

भागलपुर–कटिहार स्पेशल ट्रेनें: विस्तृत समय-सारणी भागलपुर से कटिहार की ओर: ट्रेन संख्या 05781: सुबह 5:15 बजे प्रस्थान ट्रेन संख्या 03409: शाम 5:30 बजे प्रस्थान

कटिहार से भागलपुर की ओर: ट्रेन संख्या 03410: सुबह 6:35 बजे प्रस्थान ट्रेन संख्या 05782: शाम 4:50 बजे प्रस्थान

रूट की कुल स्पेशल ट्रेनें: 3 (पूर्व से संचालित 1 ट्रेन + 2 जोड़ी नई अतिरिक्त ट्रेनें)।

लाभार्थी क्षेत्र: भागलपुर, नवगछिया, कटिहार और सीमांचल के दैनिक व पर्व-त्योहार के यात्री। इसी तरह वापसी दिशा में, कटिहार जंक्शन से भागलपुर आने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन संख्या 03410 प्रतिदिन सुबह 6:35 बजे प्रस्थान करेगी, वहीं ट्रेन संख्या 05782 शाम 4:50 बजे भागलपुर के लिए रवाना होगी। इस मार्ग पर पहले से केवल एक स्पेशल ट्रेन चल रही थी, जिससे यात्रियों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा था। दो जोड़ी नई ट्रेनें जुड़ने से अब दोनों ओर से यात्रा करना बेहद सुगम हो गया है।

दीवाली-छठ पर घर आने-जाने वालों को बड़ी सहूलियत विक्रमशिला सेतु बंद होने से नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया और सीमांचल के अन्य हिस्सों से भागलपुर शहर आने वाले लोगों का सड़क संपर्क पूरी तरह प्रभावित हुआ था। विशेष रूप से इलाज के लिए भागलपुर आने वाले मरीजों, छात्रों और दैनिक कामगारों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही थी।