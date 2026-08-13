भागलपुर में 139 करोड़ की लागत से बनेगा बायोगैस प्लांट, डंपिंग ग्राउंड की 10 एकड़ जमीन HPCL को देने की मंजूरी
शहर के कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और ऊर्जा उत्पादन के लिए भागलपुर के कनकैथी डंपिंग ग्राउंड में 139 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) ...और पढ़ें
HighLights
कनकैथी डंपिंग ग्राउंड में लगेगा 139 करोड़ का सीबीजी प्लांट।
एचपीसीएल प्रतिदिन 10 टन कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करेगी।
शहर के कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण और ऊर्जा उत्पादन होगा।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहर के कचरे के निस्तारण और उससे उपयोगी ऊर्जा तैयार करने की दिशा में बड़ी पहल हुई है।
जगदीशपुर स्थित कनकैथी डंपिंग ग्राउंड परिसर की करीब 10 एकड़ जमीन पर अब कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट लगाने का रास्ता साफ हो गया है।
बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में भागलपुर नगर निगम को सीबीजी प्लांट के लिए 10 एकड़ जमीन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी गई।
इस प्लांट की स्थापना पर एचपीसीएल करीब 139 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रस्तावित प्लांट में नगर निगम क्षेत्र से निकलने वाले कचरे का प्रसंस्करण कर प्रतिदिन करीब 10 टन कम्प्रेस्ड बायोगैस तैयार करने की योजना है।
इससे एक ओर शहर के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होगा, वहीं दूसरी ओर कचरे से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा।
25 वर्षों के लिए मिलेगी जमीन
मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार राज्य के चार नगर निकायों नगर निगम गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में सीबीजी प्लांट स्थापित करने के लिए संबंधित तेल एवं गैस कंपनियों को 10-10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
भागलपुर में यह जिम्मेदारी एचपीसीएल को दी गई है। जमीन 25 वर्षों के लिए मात्र उपयोग के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।
अब कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग और एचपीसीएल के बीच आवश्यक करार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद कंपनी की ओर से प्लांट स्थापना की दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू होगी।
कचरे से गैस, शहर को मिलेगी राहत
कांकेथी डंपिंग ग्राउंड में लंबे समय से जमा कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। सीबीजी प्लांट शुरू होने के बाद शहर से निकलने वाले गीले और जैविक कचरे का उपयोग गैस उत्पादन में किया जा सकेगा।
इससे डंपिंग ग्राउंड पर कचरे का दबाव कम होने के साथ ही शहर को कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नई सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि कचरे को समस्या के बजाय संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
प्लांट से तैयार सीबीजी का व्यावसायिक उपयोग भी किया जा सकेगा। नगर निगम के लिए यह परियोजना शहर को स्वच्छ बनाने के साथ कचरे के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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