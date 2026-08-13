भागलपुर में 139 करोड़ की लागत से बनेगा बायोगैस प्लांट, डंपिंग ग्राउंड की 10 एकड़ जमीन HPCL को देने की मंजूरी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहर के कचरे के निस्तारण और उससे उपयोगी ऊर्जा तैयार करने की दिशा में बड़ी पहल हुई है।

जगदीशपुर स्थित कनकैथी डंपिंग ग्राउंड परिसर की करीब 10 एकड़ जमीन पर अब कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट लगाने का रास्ता साफ हो गया है।

बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में भागलपुर नगर निगम को सीबीजी प्लांट के लिए 10 एकड़ जमीन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी गई।

इस प्लांट की स्थापना पर एचपीसीएल करीब 139 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रस्तावित प्लांट में नगर निगम क्षेत्र से निकलने वाले कचरे का प्रसंस्करण कर प्रतिदिन करीब 10 टन कम्प्रेस्ड बायोगैस तैयार करने की योजना है।

इससे एक ओर शहर के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होगा, वहीं दूसरी ओर कचरे से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा।

25 वर्षों के लिए मिलेगी जमीन

मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार राज्य के चार नगर निकायों नगर निगम गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में सीबीजी प्लांट स्थापित करने के लिए संबंधित तेल एवं गैस कंपनियों को 10-10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।