    भागलपुर में नए साल पर खुलेगा रोजगार का पिटारा, 3500+ युवाओं को मिलेगा नौकरी का मौका

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:40 PM (IST)

    भागलपुर में नए साल में 3500 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग 15 जनवरी को राजकीय कन्या इंटर स्तरीय स्कूल में जिला स्तरीय रोजगार मेला ...और पढ़ें

    नए साल में नौकरी का पिटारा खुलेगा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। नए साल में नौकरी का पिटारा खुलेगा। इस साल 3500 से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनी में रोजगार मिलेगा। बेरोजगारों को कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए श्रम संसाधन विभाग, नियोजनालय की ओर से मैट्रिक से स्नातक पास छात्रों के लिए 15 जनवरी को राजकीय कन्या इंटर स्तरीय स्कूल में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा।

    इस मेले में भागलपुर सहित देश के विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार रोजगार मेला, जॉब कैंप के माध्यम से और एक हजार से अधिक युवाओं को कंपनियों में नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। नियोजन मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है।

    नियोजन विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो नियोजन मेले का आयोजन किया गया था। जिसमें विभिन्न कंपनियों में 1881 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। जबकि 81 जॉब कैंप में 769 युवाओं को नौकरी मिली थी।

    वर्ष 2024-25 में दो नियोजन मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न कंपनियों में 1369 और 64 जॉब कैंप में 493 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार मिला था।

    2025 में 1562 युवाओं को मिला रोजगार

    वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 अबतक एक नियोजन मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें 1562 युवाओं को कंपनियों में नौकरी मिली, जबकि 49 जॉब कैंप में 725 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ है।

    जिला नियोजन, श्रम संसाधन विभाग के सहायक निदेशक तौसीफ ने बताया कि 15 जनवरी को जिला स्तरीय नियोजन मेला का आयोजन किया जाना है, जिसमें विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए मैट्रिक से स्नातकोत्तर पास तक छात्र-छात्रा आवेदन कर सकते हैं।

    इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले साल की तुलना में इस बार एक हजार से अधिक युवाओं को कंपनियों में नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। साढ़े तीन हजार युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में पहल की जा रही है।