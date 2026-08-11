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    युवाओं के लिए सुनहरा मौका; भागलपुर में 14 अगस्त को जिला स्कूल में लगेगा रोजगार मेला, 30 कंपनियां देंगी नौकरियां

    By Navaneet Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:06 AM (IST)

    भागलपुर में 14 अगस्त 2026 को जिला स्कूल परिसर में एक विशाल रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें 30 से अधिक निजी कंपनियां युवाओं को नौकरी के अवसर और करियर मा ...और पढ़ें

    बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत जिला नियोजनालय की ओर से आयोजित होगा एक दिवसीय मेला

    बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत जिला नियोजनालय की ओर से आयोजित होगा एक दिवसीय मेला

    HighLights

    1. भागलपुर में 14 अगस्त 2026 को रोजगार मेला।

    2. करीब 30 निजी कंपनियां देंगी नौकरी के अवसर।

    3. युवाओं को मिलेगा निःशुल्क करियर मार्गदर्शन और चयन प्रक्रिया।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिले के बेरोजगार युवाओं और अभ्यर्थियों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय, भागलपुर की ओर से आगामी 14 अगस्त को जिला स्कूल परिसर में 'जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2026-27' का भव्य आयोजन किया जाएगा।

    आयोजन से जुड़ी मुख्य बातें

    इस एक दिवसीय मेले में बिहार और राज्य के बाहर की करीब 30 प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये कंपनियां योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती और चयन प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी।

    एक ही छत के नीचे मिलेंगी दर्जनों कंपनियां

    जिला नियोजनालय के अनुसार, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता और हुनर (कौशल) के अनुसार निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ना है।

    निःशुल्क होगी चयन प्रक्रिया

    मेले में आने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि सीधे अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचेंगे और साक्षात्कार (इंटरव्यू) के जरिए चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि युवाओं को पूरी तरह से सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी माहौल में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं।

    रोजगार के साथ मिलेगा करियर गाइडेंस

    मेले में केवल नौकरियां ही नहीं दी जाएंगी, बल्कि युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग और व्यावसायिक मार्गदर्शन (Vocational Guidance) का भी प्रबंध किया गया है। अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में करियर बनाने, आवश्यक योग्यता, साक्षात्कार की तैयारी और विभिन्न चयन चरणों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

    खबरें और भी

    आयोजन से जुड़ी मुख्य जानकारी:

    • आयोजन स्थल: जिला स्कूल, भागलपुर

    • तिथि व समय: 14 अगस्त 2026 (सुबह से)

    • आयोजक: जिला नियोजनालय, भागलपुर

    • संबंधित विभाग: युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार

    जिला नियोजनालय ने भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों के इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे अपने सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, बायोडाटा (Resume) और फोटो के साथ अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।