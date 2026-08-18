भागलपुर नगर निगम की जमीन पर बने पक्के मकान पर 22 अगस्त को चलेगा बुलडोजर; SDO से मांगी गई मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स
भागलपुर नगर निगम 22 अगस्त को अपनी बेशकीमती जमीन पर बने अवैध पक्के मकान को ध्वस्त करेगा। अतिक्रमणकारी विशाखा देवी को 21 अगस्त तक स्वयं निर्माण हटाने का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा बुलडोजर चलेगा और खर्च वसूला जाएगा।
HighLights
भागलपुर निगम 22 अगस्त को अवैध पक्का निर्माण तोड़ेगा।
अतिक्रमणकारी को 21 अगस्त तक स्वयं हटाने का अल्टीमेटम।
कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मांग।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध रूप से पक्का भवन बनाकर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ निगम प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नगर निगम की जमीन पर बने इस पक्के निर्माण को ध्वस्त करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त निर्धारित की गई है।
अतिक्रमण हटाने की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान विधि-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए नगर निगम ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को पत्र लिखकर दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) एवं पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की मांग की है। इसके साथ ही संबंधित अतिक्रमणकारी को 21 अगस्त तक स्वयं पक्का निर्माण हटाकर निगम को सूचित करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है।
तिलकामांझी हटिया रोड की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण
नगर निगम से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, तिलकामांझी हटिया रोड निवासी विशाखा देवी (पति चंद्र किशोर प्रसाद सिन्हा) द्वारा नगर निगम के स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा कर पक्के मकान का निर्माण करा लिया गया है।
यह जमीन खाता संख्या 855, खेसरा संख्या 676 के अंतर्गत कुल 0.0095 हेक्टेयर रकबा में स्थित है। सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद नगर निगम द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 26/26-27 दर्ज करते हुए कानूनी नोटिस जारी किया गया था।
कई बार नोटिस के बाद भी नहीं खाली की गई जमीन
निगम प्रशासन ने अतिक्रमण वाद के तहत पहली बार नोटिस जारी कर 30 अप्रैल 2026 तक जमीन को स्वतः खाली करने का आदेश दिया था। हालांकि, निर्धारित समयावधि बीत जाने के बावजूद अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया।
इसके बाद निगम ने 16 जुलाई को पुनः कड़ा निर्देश जारी किया था। सदर एसडीओ द्वारा 31 जुलाई को बल प्रयोग कर अतिक्रमण हटाने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई थी, लेकिन उसी दिन नगर निगम कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल शुरू हो जाने के कारण यह अभियान स्थगित करना पड़ा था।
21 अगस्त तक का समय, वरना निगम चलाएगा बुलडोजर
नगर निगम ने अब 22 अगस्त को अतिक्रमण हटाने का अंतिम फैसला लिया है। निगम की ओर से विशाखा देवी को अंतिम चेतावनी पत्र भेजते हुए साफ किया गया है कि यदि 21 अगस्त तक वे स्वयं अपने स्तर से अतिक्रमण नहीं हटाती हैं, तो 22 अगस्त को निगम प्रशासन भारी पुलिस बल और दंडाधिकारी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर जमीन को मुक्त कराएगा। इस ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में आने वाले खर्च की भरपाई भी संबंधित अतिक्रमणकारी से ही वसूल की जाएगी।