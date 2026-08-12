Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    भागलपुर IIIT कैंपस में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में 30 युवाओं को मिला रोजगार; पुणे की बहुराष्ट्रीय कंपनी में चयन

    By Parimal Kumar Singh Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:00 AM (GMT+05:30)

    भागलपुर में IIIT परिसर में एक विशेष रोजगार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आईटीआई और पॉलीटेक्निक के 30 छात्रों को नौकरी मिली। पुणे की बहुराष्ट्रीय क ...और पढ़ें

    IIIT भागलपुर में आयोजित रोजगार कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि

    IIIT भागलपुर में आयोजित रोजगार कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार के तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य के आईटीआई (ITI) और पॉलीटेक्निक (Polytechnic) पास छात्र-छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सोमवार को भागलपुर में एक विशेष रोजगार कार्यक्रम (प्लेसमेंट ड्राइव) का सफल आयोजन किया गया।

    यह आयोजन 'एक्सीलेंट विजन फाउंडेशन, बिहार' के संस्थापक आशीष कुमार के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप संभव हो सका। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), भागलपुर के अकादमिक ब्लॉक परिसर में किया गया।

    पुणे की बहुराष्ट्रीय कंपनी डाइनेक्स एमिशन ने 30 छात्रों को दिया जॉब ऑफर

    इस प्लेसमेंट ड्राइव में पुणे स्थित प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) 'डाइनेक्स एमिशन सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (Dinex Emission Solution India Pvt. Ltd.) ने विशेष रूप से भाग लिया।

    कंपनी के प्रतिनिधियों ने चयन प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के विभिन्न आईटीआई और पॉलीटेक्निक संस्थानों से उत्तीर्ण लगभग 30 मेधावी छात्रों का अंतिम रूप से चयन कर उन्हें रोजगार देना सुनिश्चित किया। बहुराष्ट्रीय कंपनी में चयन की जानकारी मिलते ही अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। एक्सीलेंट विजन फाउंडेशन द्वारा बिहार के प्रतिभावान युवाओं को कॉर्पोरेट जगत में स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

    • एक्सीलेंट विजन फाउंडेशन के प्रयास से ट्रिपल आईटी भागलपुर के अकादमिक ब्लॉक में आयोजित हुआ रोजगार कार्यक्रम

    • आईटीआई और पॉलीटेक्निक पास छात्रों का हुआ चयन; बहुराष्ट्रीय कंपनी डाइनेक्स एमिशन सॉल्यूशन ने दिया रोजगार का अवसर

    ट्रिपल आईटी और बीएयू के अधिकारियों का रहा सराहनीय योगदान

    कार्यक्रम की अध्यक्षता ओपी सिंह ने की, जबकि डॉ. तामेश्वर कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस रोजगार शिविर को सफल बनाने में ट्रिपल आईटी भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय (BAU) के अधिकारियों एवं शिक्षकों का महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान रहा।

    खबरें और भी

    आयोजकों ने IIIT भागलपुर के निदेशक, कुलसचिव और सहायक प्राध्यापक डॉ. तामेश्वर जी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से परिसर में आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इसके साथ ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय (BAU) के निदेशक प्रशासन डॉ. शशिकांत शशि की भी इस आयोजन को धरातल पर उतारने में बेहद सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका रही।

    युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होंगी ऐसी पहल

    रोजगार शिविर के दौरान युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए अतिथियों ने कहा कि बिहार के तकनीकी छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता बस उन्हें सही मंच और अवसर प्रदान करने की है। इस प्रकार के आयोजनों से स्थानीय स्तर पर युवाओं को पलायन किए बिना सीधे बड़ी कंपनियों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

    इस दौरान आयोजन को सफल बनाने में दीपक कुमार चंदन, राजीव कुमार, सहायक प्राध्यापक डॉ. तामेश्वर नाथ सहित कई शिक्षाविद और कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ जुटे रहे।