भागलपुर को रेल का डबल तोहफा: आगरा-अहमदाबाद के लिए दौड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस, कटिहार स्पेशल को भी नवंबर तक एक्सटेंशन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर और अंग क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से दोहरी राहत भरी खबर सामने आई है। एक ओर जहां बहुप्रतीक्षित भागलपुर-अहमदाबाद साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू हो गया है, वहीं दूसरी ओर विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद चलाई गई भागलपुर-कटिहार स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अवधि को आगामी 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

भागलपुर से अहमदाबाद के लिए साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत; बिना औपचारिक समारोह प्लेटफॉर्म 4 से हुई रवाना

पटना से भागलपुर तक विस्तारित हुई ट्रेन; आगरा, कानपुर, कोटा और रतलाम होते हुए रविवार सुबह पहुंचेगी अहमदाबाद

विक्रमशिला सेतु मरम्मत और आगामी त्योहारों (दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ) को देखते हुए कटिहार स्पेशल ट्रेन का परिचालन 30 नवंबर तक बढ़ा शुक्रवार शाम अपने निर्धारित समय 04:45 बजे भागलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या चार से अहमदाबाद के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस पहली बार रवाना हुई। बिना किसी औपचारिक तामझाम व समारोह के ट्रेन को सीधे ट्रैक पर उतारा गया। पटना से भागलपुर तक विस्तारित इस नई सेवा से पहली बार भागलपुर का सीधा रेल संपर्क ताजनगरी आगरा और गुजरात के प्रमुख शहरों से स्थापित हो गया है। ट्रेन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके आगामी दो फेरों में सभी सीटें फुल हो चुकी हैं और वेटिंग लिस्ट दर्ज की जा रही है।

ऐसा रहेगा अमृत भारत एक्सप्रेस का रूट और टाइम-टेबल साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार शाम 04:45 बजे भागलपुर से खुलेगी। प्रमुख पड़ाव: यह ट्रेन अजगैवीनाथ धाम, जमालपुर, अभयपुर, किऊल, मोकामा और बख्तियारपुर होते हुए रात 10:00 बजे पटना पहुंचेगी।

शनिवार का सफर: पटना से आगे दानापुर, आरा, बक्सर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (DDU), सूबेदारगंज (प्रयागराज), गोविंदपुरी (कानपुर) और टूंडला होते हुए शनिवार दोपहर 12:20 बजे ईदगाह आगरा जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद हिंडौन, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर होते हुए शाम 06:00 बजे कोटा पहुंचेगी।