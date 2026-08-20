भागलपुर में उफान पर गंगा, 36 घंटे में 1 मीटर बढ़ा जलस्तर; खतरे के निशान से 1.59 मीटर दूर, 1 हफ्ते तक बढ़ने के आसार
भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान से मात्र 1.59 मीटर नीचे है। पिछले 36 घंटों में 1.02 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे दियारा क्षेत्रों में बाढ़ और फसलों पर संकट गहरा गया है।
HighLights
भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।
खतरे के निशान से मात्र 1.59 मीटर नीचे बह रही गंगा।
दियारा क्षेत्रों में फसलों और चारे पर बाढ़ का संकट।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण भागलपुर में गंगा नदी विकराल रूप धारण करने लगी है। नदी के तेजी से बढ़ते जलस्तर ने जिले के तटीय और दियारा इलाकों में बाढ़ की आहट को तेज कर दिया है। बुधवार शाम छह बजे भागलपुर गेज पर गंगा का जलस्तर 32.09 मीटर दर्ज किया गया, जबकि सुबह छह बजे यह 31.99 मीटर था। यानी महज 12 घंटे में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई।
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता आदित्य प्रकाश ने बताया कि गंगा का जलस्तर करीब एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और अगले एक सप्ताह तक जलस्तर में निरंतर वृद्धि के आसार बने हुए हैं।
खतरे के निशान से महज 1.59 मीटर नीचे गंगा
भागलपुर में गंगा का खतरे का निशान (Danger Level) 33.68 मीटर है। वर्तमान में 32.09 मीटर पर बह रही गंगा अब खतरे के निशान से केवल 1.59 मीटर नीचे रह गई है। वहीं, नदी का उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) 34.86 मीटर है, जिससे वर्तमान जलस्तर 2.77 मीटर नीचे है।
आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह छह बजे जलस्तर 31.07 मीटर था। इस तरह बीते 36 घंटों के भीतर नदी के जलस्तर में कुल 1.02 मीटर की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
भागलपुर में गंगा के जलस्तर का ग्राफ
|तारीख / समय
|गंगा का जलस्तर
|जलस्तर में वृद्धि
|मंगलवार सुबह 6 बजे
|31.07 मीटर
|—
|मंगलवार रात 10 बजे
|31.88 मीटर
|81 सेमी
|बुधवार सुबह 6 बजे
|31.99 मीटर
|11 सेमी
|बुधवार शाम 6 बजे
|32.09 मीटर
|10 सेमी
|कुल वृद्धि (36 घंटे में)
|—
|1.02 मीटर
दियारा में बढ़ी बेचैनी, फसलों और चारे पर संकट
नदी के उफान पर आने से दियारा और निचले इलाकों के किसानों की धड़कनें तेज हो गई हैं। बाढ़ का पानी अब तेजी से निचले खेतों की ओर फैलने लगा है, जिससे खेतों में लगी मक्का, परवल, हरी सब्जियां और अन्य खरीफ फसलों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ ही पशुपालकों के सामने मवेशियों के चारे का गंभीर संकट गहराने लगा है।
बक्सर से कहलगांव तक नदियां उफान पर, अलर्ट जारी]
केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से आ रहे भारी पानी के कारण बक्सर से कहलगांव तक गंगा उफान पर है। बीते 24 घंटों में बक्सर में 1.04 मीटर, दीघा में 42 सेमी, गांधी घाट व हाथीदह में 33-33 सेमी, मुंगेर में 48 सेमी, भागलपुर में 41 सेमी और कहलगांव में 22 सेमी की बढ़ोतरी हुई है। जल संसाधन विभाग ने सभी तटबंधों, स्लूइस गेटों और संवेदनशील स्थलों पर 24 घंटे पेट्रोलिंग व निगरानी के कड़े निर्देश दिए हैं।