भागलपुर में उफान पर गंगा, 36 घंटे में 1 मीटर बढ़ा जलस्तर; खतरे के निशान से 1.59 मीटर दूर, 1 हफ्ते तक बढ़ने के आसार

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण भागलपुर में गंगा नदी विकराल रूप धारण करने लगी है। नदी के तेजी से बढ़ते जलस्तर ने जिले के तटीय और दियारा इलाकों में बाढ़ की आहट को तेज कर दिया है। बुधवार शाम छह बजे भागलपुर गेज पर गंगा का जलस्तर 32.09 मीटर दर्ज किया गया, जबकि सुबह छह बजे यह 31.99 मीटर था। यानी महज 12 घंटे में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई।

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता आदित्य प्रकाश ने बताया कि गंगा का जलस्तर करीब एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और अगले एक सप्ताह तक जलस्तर में निरंतर वृद्धि के आसार बने हुए हैं। खतरे के निशान से महज 1.59 मीटर नीचे गंगा भागलपुर में गंगा का खतरे का निशान (Danger Level) 33.68 मीटर है। वर्तमान में 32.09 मीटर पर बह रही गंगा अब खतरे के निशान से केवल 1.59 मीटर नीचे रह गई है। वहीं, नदी का उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) 34.86 मीटर है, जिससे वर्तमान जलस्तर 2.77 मीटर नीचे है।