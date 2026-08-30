भागलपुर में घटने लगा गंगा का जलस्तर, बाढ़ और कटाव की चिंता बरकरार; अलर्ट मोड में प्रशासन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। कई दिनों तक उफान पर रहने के बाद भागलपुर में गंगा का जलस्तर अब घटने लगा है। शनिवार से शुरू हुई गिरावट रविवार सुबह तक जारी रही। रविवार सुबह छह बजे भागलपुर गेज पर गंगा का जलस्तर 33.46 मीटर दर्ज किया गया।

शनिवार सुबह की तुलना में जलस्तर करीब छह सेंटीमीटर कम हुआ है। जलस्तर घटने से तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन निचले इलाकों में पहले से फैला बाढ़ का पानी अब भी परेशानी का कारण बना हुआ है। कई क्षेत्रों में पानी निकलने की रफ्तार काफी धीमी है।

भागलपुर में गंगा के खतरे का निशान 33.68 मीटर है। वर्तमान जलस्तर खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर नीचे है। हालांकि इलाहाबाद, वाराणसी और बक्सर समेत गंगा के ऊपरी क्षेत्रों में जलस्तर फिर बढ़ने की सूचना है। ऐसे में वहां बढ़े जलप्रवाह का असर आगे डाउनस्ट्रीम में भागलपुर पर पड़ने की आशंका बनी हुई है।

नाथनगर में पानी जस का तस नाथनगर क्षेत्र में बाढ़ के पानी की स्थिति फिलहाल जस की तस बनी हुई है। बैरिया पंचायत के सरपंच आशुतोष कुमार ने बताया कि पानी बहुत कम घटा है। राहत की बात यह है कि जलस्तर बढ़ नहीं रहा है। यदि पानी घटने की रफ्तार ऐसी ही रही तो निचले इलाकों से पानी निकलने में अभी लंबा समय लग सकता है। कहलगांव में भी बाढ़ की स्थिति में खास बदलाव नहीं आया है। यहां भी पानी धीमी गति से निकल रहा है।

राघोपुर बांध पर कटाव से बढ़ी चिंता खरीक के राघोपुर जमींदारी बांध पर रुक-रुककर हो रहे कटाव को लेकर प्रशासन और जल संसाधन विभाग सतर्क है। गंगा का जलस्तर स्थिर होने के बावजूद कटाव जारी रहने से तटबंध की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

पथ निर्माण मंत्री ई. शैलेंद्र के नेतृत्व में रविवार से फ्लड फाइटिंग कार्य को युद्धस्तर पर तेज किया गया है। मंत्री जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और मंत्री विजय चौधरी से लगातार संपर्क में रहकर तटबंध की स्थिति और बचाव कार्य की जानकारी ले रहे हैं।

20 नावों से लाई जा रही बालू कटाव रोकने के लिए करीब 20 नावों से दियारा क्षेत्र से बालू भरकर बोरियों में लाने का काम शुरू किया गया है। बालू की बोरियों को कटाव प्रभावित स्थल पर पहुंचाकर तटबंध को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।