भागलपुर में 8 घंटे में 11 सेमी उफनाई गंगा, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर; दियारा में घुसा पानी, फसलों पर आफत
भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, 8 घंटे में 11 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और यह खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। दियारा क् ...और पढ़ें
HighLights
गंगा का जलस्तर 8 घंटे में 11 सेमी बढ़ा।
नदी खतरे के निशान से 1.69 मीटर नीचे बह रही।
दियारा क्षेत्रों में फसलें डूबने का खतरा मंडराया।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। मंगलवार रात से बुधवार सुबह के बीच महज आठ घंटों के भीतर नदी के जलस्तर में 11 सेंटीमीटर की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बुधवार सुबह छह बजे भागलपुर गेज पर गंगा का जलस्तर बढ़कर 31.99 मीटर पर पहुंच गया, जो मंगलवार रात 10 बजे 31.88 मीटर दर्ज था। नदी के इस तेजी से चढ़ते जलस्तर ने जिले के तटवर्ती और दियारा इलाकों में रहने वाली आबादी की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं।
भागलपुर में गंगा का खतरे का निशान (Danger Level) 33.68 मीटर निर्धारित है। वर्तमान में नदी खतरे के निशान से महज 1.69 मीटर नीचे बह रही है। वहीं, भागलपुर में गंगा का अब तक का उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) 34.86 मीटर रहा है, जिससे वर्तमान जलस्तर 2.87 मीटर नीचे है।
डेढ़ सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा पानी
बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी आदित्य प्रकाश ने बताया कि गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। वर्तमान समय में जलस्तर बढ़ने की गति लगभग डेढ़ सेंटीमीटर प्रति घंटा मापी गई है।
1 हफ्ते रहेगा उफान
उन्होंने पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए कहा कि अगले एक सप्ताह तक गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि का सिलसिला बना रह सकता है। जल संसाधन विभाग नदी के जलस्तर, संवेदनशील बिंदुओं और सभी मुख्य तटबंधों पर 24 घंटे पैनी नजर रख रहा है।
[सब-हेडिंग: बक्सर से कहलगांव तक पूरे बिहार में दबाव]
पहाड़ी व ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बिहार में गंगा का दबाव बढ़ गया है। केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के भीतर:
बक्सर: 1.04 मीटर की वृद्धि
मुंगेर: 48 सेंटीमीटर की वृद्धि
दीघा घाट (पटना): 42 सेंटीमीटर की वृद्धि
भागलपुर: 41 सेंटीमीटर की वृद्धि
गांधी घाट व हाथीदह: 33-33 सेंटीमीटर की वृद्धि
कहलगांव: 22 सेंटीमीटर की वृद्धि
आयोग ने हाथीदह से लेकर कहलगांव तक गंगा के जलस्तर में आगे भी लगातार वृद्धि होने की चेतावनी जारी की है।
फसलों पर संकट, दियारा के लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में
नदी के उफान पर आने से जिले के दियारा और निचले इलाकों में रहने वाले किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गंगा का पानी खेतों में फैलने लगा है, जिससे मक्का, सब्जी और अन्य खरीफ फसलों के डूबकर नष्ट होने का खतरा मंडराने लगा है। तटवर्ती गांवों में लोग मवेशियों के चारे और घरेलू सामान को ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी में जुट गए हैं।
खरीक के राघोपुर (चेतावनी स्तर 31.80 मीटर) तथा इस्माईलपुर-बिंदटोली (चेतावनी स्तर 30.60 मीटर) में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
सभी तटबंध सुरक्षित, पेट्रोलिंग और निगरानी तेज]
कार्यपालक पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले के सभी प्रमुख तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं। जलस्तर के लगातार बढ़ने के कारण तटबंधों पर सुरक्षा पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और विभागीय तकनीकी टीम संवेदनशील स्थलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है।