Bhagalpur Ganga Erosion : राघोपुर को कटाव से बचाने के लिए गंगा की 3 उपधाराएं होंगी विकसित, बरारी में होगा संगम

जागरण संवाददाता, भागलपुर। नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत राघोपुर गांव को गंगा के भीषण कटाव से बचाने और शहर से दूर जा चुकी गंगा की धारा को पुनः शहरी तटों पर लौटाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज हो गई है। राघोपुर में गंगा की मुख्य धारा का प्रचंड दबाव कम करने के लिए तीन अतिरिक्त उपधाराओं को विकसित करने की व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है।

इसके तहत बरारी से लगभग 15 किलोमीटर दूर नाथनगर के रत्तीपुर बैरिया, मोहनपुर दियारा और बरारी पुल घाट से मुख्य धारा के मुहाने खोलकर जलधारा को मोड़ा जाएगा। ये तीनों उपधाराएं अंततः बरारी में मुख्य धारा से संगम करेंगी, जिससे न केवल राघोपुर का कटाव संकट टलेगा, बल्कि भागलपुर शहर के प्रमुख घाटों से होकर पुनः कल-कल करती गंगा बहेगी।

नवगछिया के राघोपुर को गंगा कटाव से बचाने के लिए मुख्य धारा का दबाव कम करने की कवायद तेज; विकसित होंगी 3 अतिरिक्त उपधाराएं

जल संसाधन विभाग और IWAI की संयुक्त रिपोर्ट में बनी कार्ययोजना; 7 मीटर गहराई तक प्रति घंटा 500 घनमीटर होगी ड्रेजिंग

रत्तीपुर बैरिया, मोहनपुर दियारा और बरारी पुल घाट से खुलेंगे मुहाने; बूढ़ानाथ और मानिक सरकार होते हुए बरारी में होगा संगम

शहर को मिलेंगे 4 बड़े फायदे: 5 लाख की आबादी के लिए दूर होगा जलसंकट, किसानों को सिंचाई, रिवर फ्रंट पर्यटन और श्रद्धालुओं को गंगाजल जल संसाधन विभाग और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की संयुक्त तकनीकी टीम ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। योजना के अनुसार, नाथनगर के रत्तीपुर बैरिया स्थित मुहाने पर ड्रेजिंग कर जलधारा को दियारा से होते हुए बूढ़ानाथ, मानिक सरकार और फिर बरारी की ओर प्रवाहित किया जाएगा।

वहीं, मोहनपुर दियारा की पुरानी गाद से भरी धारा के पास लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र में ड्रेजिंग कर उसे पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके अलावा बरारी पुल घाट के समीप गाद से बंद पड़ी तीसरी धारा का स्रोत खोलकर राघोपुर की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, जिससे राघोपुर तट पर पानी का दबाव स्वतः काफी घट जाएगा।

500 घनमीटर प्रति घंटा की दर से होगी 6 KM ड्रेजिंग तीनों उपधाराओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुल 6 किलोमीटर के दायरे में व्यापक ड्रेजिंग कार्य किया जाएगा। इसके तहत नदी तल से 7 मीटर गहराई तक जमा गाद को हटाया जाएगा। ड्रेजिंग मशीन की क्षमता 500 घनमीटर प्रति घंटा (10 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर गहराई और 25 मीटर लंबाई) होगी। तकनीकी आकलन के अनुसार, 40 घंटे की ड्रेजिंग में एक किलोमीटर गाद हटाई जा सकेगी। इस प्रकार कुल 6 किलोमीटर के दायरे को साफ करने में लगभग 240 घंटे यानी करीब 10 दिनों का समय लगेगा।

किसानों को सिंचाई और भूगर्भ जलस्तर में सुधार गंगा के अपनी पुरानी धारा में लौटने से नाथनगर और आसपास के दियारा क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सालों भर सिंचाई के लिए सतही जल उपलब्ध होने से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। साथ ही नदी के तटवर्ती रिहायशी इलाकों में तेजी से गिर रहे भूगर्भ जलस्तर (ग्राउंड वाटर लेवल) में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

वाटर वर्क्स को मिलेगा भरपूर पानी, 5 लाख आबादी का जलसंकट दूर वर्तमान में गंगा की मुख्य धारा वाटर वर्क्स से करीब तीन किलोमीटर दूर चली जाती है, जिसके कारण साल के आठ महीने नदी के बीच में अस्थायी पंपिंग सेट लगाने पड़ते हैं। धारा लौटने से हनुमान घाट स्थित नगर निगम के जलशोधन संयंत्र को सालों भर पर्याप्त कच्चा पानी मिलेगा। इससे शहर की लगभग पांच लाख की आबादी को निर्बाध और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।