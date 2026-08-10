पेट्रोल में 20% इथेनाल मिश्रण से बदला ऊर्जा का गणित; पेट्रोल पंपों पर सहज इस्तेमाल, संवर रही भारत की अर्थव्यवस्था

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर की सड़कों पर सरपट दौड़ते वाहनों और पेट्रोल पंपों पर लगी कतारों के बीच देश की ऊर्जा नीति का एक बड़ा और दूरगामी बदलाव अब आम जीवन का सहज हिस्सा बन चुका है। भागलपुर के पेट्रोल पंपों पर वाहन चालक बेझिझक पेट्रोल भरवा रहे हैं। अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए इथेनाल मिश्रित पेट्रोल अब कोई नई या अजीब बात नहीं रह गई है।

जिस जैव ईंधन (Biofuel) को कभी वैकल्पिक प्रयोग के तौर पर देखा जाता था, वह अब देश के नियमित ईंधन तंत्र में पूरी तरह समा चुका है। भागलपुर के पेट्रोल पंपों की सामान्य चहल-पहल इसी बड़े बदलाव की स्थानीय तस्वीर पेश करती है। वाहन वही हैं, ईंधन भी वही दिखता है, लेकिन उसमें शामिल ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अब विदेशी तेल कुओं के बजाय देश के खेतों और किसानों के पसीने से आ रहा है।

क्या है E-20 पेट्रोल और क्यों सुरक्षित है यह ईंधन? ई-20 (E-20) का सामान्य अर्थ है कि पेट्रोल में मात्रा के आधार पर 20 प्रतिशत इथेनाल मिलाया गया है। यह ईंधन निर्धारित मानकों और वाहन निर्माताओं की अनुशंसाओं के अनुरूप पूरी तरह सुरक्षित है। इथेनाल केवल ईंधन का विकल्प मात्र नहीं है, इसका उत्पादन गन्ने के उप-उत्पादों और अनाज जैसे घरेलू कृषि उत्पादों (Feedstock) से किया जाता है।

इससे कृषि क्षेत्र के लिए एक नया और बड़ा बाजार तैयार हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इथेनाल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के कारण देश के चीनी उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को हजारों करोड़ रुपये का सीधा भुगतान हुआ है।

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1.14% से 20% तक का रिकॉर्ड सफर भारत में इथेनाल मिश्रण का सफर देश की मजबूत होती ऊर्जा नीति का गवाह है। वर्ष 2014-15 में जहां पेट्रोल में इथेनाल का मिश्रण महज 1.14 प्रतिशत था, वहीं 2022-23 में यह बढ़कर 12 प्रतिशत, 2023-24 में 14.6 प्रतिशत और 2024-25 में 19.2 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत औसत मिश्रण का लक्ष्य तय समय से पांच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है।