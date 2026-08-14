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बिजली बिल की गड़बड़ियों से मिलेगी राहत; भागलपुर में 17 अगस्त से डिविजन व सब डिविजन में 6 दिनों तक लगेगा सुधार कैंप

By Alok Kumar Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:38 PM (IST)

भागलपुर में 17 अगस्त से बिजली बिल सुधार कैंप लगेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को गलत बिलों से राहत मिलेगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित ये कैंप 6 दिनों तक डिविजन व सब-डिविजन कार्यालयों में चलेंगे।

BSPHCL के CMD ने जारी किया सख्त निर्देश; गलत मीटर रीडिंग, एवरेज बिलिंग व बकाया से जुड़ी शिकायतों का होगा निपटारा

BSPHCL के CMD ने जारी किया सख्त निर्देश; गलत मीटर रीडिंग, एवरेज बिलिंग व बकाया से जुड़ी शिकायतों का होगा निपटारा

HighLights

  1. भागलपुर में 17 अगस्त से बिजली बिल सुधार कैंप।

  2. गलत मीटर रीडिंग, औसत बिलिंग जैसी समस्याओं का समाधान।

  3. स्थानीय स्तर पर त्वरित निवारण, उपभोक्ताओं को मिलेगी अपडेट।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिले के बिजली उपभोक्ताओं को गलत और अनाप-शनाप बिजली बिलों की समस्या से बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) के निर्देश पर आगामी 17 अगस्त से विद्युत आपूर्ति डिविजन (प्रमंडल) और सब डिविजन (अवर प्रमंडल) कार्यालयों में छह दिवसीय विशेष 'विद्युत विपत्र सुधार कैंप' का आयोजन किया जाएगा।

बिजली बिलों में त्रुटि, गलत मीटर रीडिंग और एवरेज बिलिंग को लेकर उपभोक्ताओं से लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए कंपनी मुख्यालय ने स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्णय लिया है। बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (CMD) ने सहायक अभियंता (AE) से लेकर कार्यपालक अभियंता (EE) स्तर तक के सभी अधिकारियों को इन शिविरों का नियमित, पारदर्शी और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश जारी किया है।

सहयोग शिविरों में बढ़ रही थीं शिकायतें, स्थानीय स्तर पर होगा समाधान

विद्युत अधिकारियों के अनुसार, आम उपभोक्ताओं और सहयोग शिविरों के माध्यम से भारी संख्या में बिजली विपत्रों में गड़बड़ी से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे थे। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को बिल सुधार के लिए कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए स्थानीय स्तर पर ही त्वरित व समयबद्ध निराकरण किया जाना आवश्यक है।

इन प्रमुख समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर होगा निपटारा

छह दिनों तक चलने वाले इस विशेष कैंप में उपभोक्ताओं की निम्नलिखित समस्याओं का प्राथमिकता से ऑन-द-स्पॉट समाधान किया जाएगा:

  • गलत या मनमाना मीटर रीडिंग दर्ज होना

  • लगातार औसत (एवरेज) बिलिंग की समस्या

  • पूर्व में जमा की गई राशि का बिल में न जुड़ना या गलत बकाया दिखना

  • टैरिफ अथवा नाम व पते से जुड़ी अन्य विसंगतियां

तत्काल समाधान न होने पर तय होगी समय-सीमा, उपभोक्ता को मिलेगा अपडेट

सीएमडी के निर्देशानुसार, जिन जटिल शिकायतों का निराकरण शिविर में तत्काल या मौके पर संभव नहीं हो सकेगा, उनके लिए संबंधित पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से अधिकृत किया जाएगा। ऐसे मामलों का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करना अनिवार्य होगा। साथ ही, शिकायत दर्ज कराने वाले उपभोक्ता को उनके आवेदन के निष्पादन और प्रगति की अद्यतन स्थिति से मोबाइल व मैसेज के जरिए अवगत कराया जाएगा।

विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शिविर आयोजन की तिथि, समय और स्थान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा सकें।