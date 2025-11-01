Language
    भागलपुर के सात विधानसभा क्षेत्रों की डिजिटल निगरानी, कर्मियों की लग रही ऑनलाइन अटेंडेंस

    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    भागलपुर जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए निगरानी व्यवस्था को हाईटेक कर दिया है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से सातों विधानसभा क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से वाहनों की जांच और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही है। 

    बनाया गया कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को हाईटेक बना दिया है।

    जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों नाथनगर, सुल्तानगंज, भागलपुर, पीरपैंती, कहलगांव, गोपालपुर और बिहपुर की चुनावी गतिविधियों पर पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से लगातार नजर रखी जा रही है।

    कमांड सेंटर से जिलेभर में बनाए गए एसएसटी (स्टेटिक सर्विलांस टीम) केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे सीधे जुड़े हैं। इन कैमरों से आने वाली लाइव फीड के जरिए वाहनों की जांच से लेकर संदिग्ध गतिविधियों की पल-पल की जानकारी मिल रही है।

    किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना मिलते ही कमांड सेंटर की टीम तुरंत सक्रिय होकर संबंधित वरीय पदाधिकारी को सूचना देती है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज की जा रही है।

    सभी पर्यवेक्षकों के वाहनों पर जीपीएस डिवाइस लगाए गए हैं, जिससे उनकी लोकेशन और गतिविधियों की निरंतर ट्रैकिंग की जा सके। कमांड सेंटर में इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए तीन विशेष प्रशिक्षित कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

    इसके अलावा, चुनाव आयोग की टीम भी समय-समय पर यहां पहुंचकर पूरे सिस्टम का पर्यवेक्षण कर रही है। शहरी क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए 1844 सीसीटीवी कैमरे विभिन्न चौक-चौराहों और मुख्य मार्गों पर लगाए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से शहर की हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है।

    लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस कमांड सेंटर का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में इसकी कार्यप्रणाली को और उन्नत बनाया गया है, ताकि हर स्तर पर चुनावी पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।