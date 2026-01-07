भागलपुर शिक्षा विभाग में गड़बड़ी: एमडीएम और यू-डायस आंकड़ों में बड़ा खेल, 22 हजार बच्चों का अंतर

अभिषेक प्रकाश, भागलपुर। जिला शिक्षा विभाग के दो आधिकारिक पोर्टलों पर कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं की संख्या में भारी गड़बड़ी सामने आई है। मिड-डे मील (एमडीएम) के एमआईएस पोर्टल पर जहां बच्चों की संख्या 4,06,329 दर्ज है, वहीं यू-डायस पोर्टल के अनुसार यह संख्या 3,84,219 है। दोनों आंकड़ों में 22,110 बच्चों का अंतर विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

डीपीओ एसएसए को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने दोनों पोर्टलों के आंकड़ों की मिलान कराई। जांच में यह चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि एमडीएम और यू-डायस के आंकड़े एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। वहीं विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि यू-डायस पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या वास्तविक और प्रमाणिक है, जबकि एमडीएम पोर्टल में बच्चों की संख्या बढ़ाकर दर्ज की गई है।

आशंका जताई जा रही है कि कहीं न कहीं एमडीएम से जुड़े लाभ के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीपीओ एसएसए बबीता कुमारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में वास्तविक नामांकन के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराएं।

इसके साथ ही तकनीकी टीम को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आंकड़ों में यह गड़बड़ी किस स्तर पर हुई, इसकी स्पष्ट जांच की जाए। विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि आंकड़ों से छेड़छाड़ की पुष्टि होती है, तो इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई तय है।