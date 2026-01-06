Language
    'अभी तो ट्रेलर है, मार्च के बाद भू-माफिया की बारी', उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा की चेतावनी

    By Navaneet Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भागलपुर में भू-माफिया और अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने सीओ को लंबित मामलों में तुरंत फैसला सुनाने औ ...और पढ़ें

    डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। कई मामलों में सीओ द्वारा पेंच फंसाने का मामला सामने आया। सीओ के यहां तीन सुनवाई का डेट पड़ने और एक पक्ष के लोग के नहीं आने पर सीओ फैसला सुना सकते हैं, लेकिन यहां छह तिथि के बाद भी फैसला नहीं सुनाया गया है। उपमुख्यमंत्री ने मामले में तत्काल फैसला सुनाने का निर्देश दिया।

    रंगरा चौक अंचल के रुपेश कुमार ने कहा कि भू-माफिया मुझे अपनी जमीन पर खेती करने नहीं दे रहे हैं। सीओ काम नहीं कर रहे हैं। एक पक्ष के नहीं आने के बाद फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। इससे नाराज उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सिस्टम में कमजोरी है।

    उन्होंने सीओ से पूछा कि कब तक काम हो जाएगा। सीओ ने कहा कि एक सप्ताह में काम हो जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने नवगछिया एसपी भू-माफिया की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी को ऐसे लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

    उन्होंने कहा कि सीओ साहब नियत ठीक रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लोगों से उन्होंने कहा कि अभी तो यह ट्रेलर है, मार्च के बाद भू-माफिया की बारी होगी। सबौर के जगत कुमार सिंह ने सबौर थानाध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरे पक्ष से मिलकर मेरे उपर उससी-एसटी केस दर्ज करा दिया है।

    उपमुख्यमंत्री ने एसएसपी को निर्देश दिया कि थाना प्रभारी को हटाने की कार्रवाई कीजिए। झूठा केस करने वालों पर केस कीजिए और जेल भेजिए। ऐसे लोग समाज के कलंक हैं। बाथ के रहने वाले रामदेव मंडल ने कहा कि कुछ लोगों ने बथान के जला दिया और बाथ थानाध्यक्ष ने जबरन सारे सामान को हटा दिया।

    उन्होंने कहा कि मेरी 12 डीसमल जमीन है। अगर इसके अलावा गैर मजरूआ जमीन है तो ले लिया लाए, लेकिन ऐसी कार्रवाई और भी लोगों के साथ हो। गोराडीह अंचल के मंजर आलम ने जाली केवाला का ममला उठाया।

    उपमुख्यमंत्री ने दोषियों पर एफआईआर करने का निर्देश दिया। उन्होंने सीओ से कहा कि कार्रवाई करने से आपका हाथ क्यों थर-थरा रहा है। उन्होंने एडीएम को मामले को देखने का निर्देश दिया। बिहपुर की अनिता देवी ने कहा कि हम निसहाय है और मेरा काम नहीं हो रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निसहाय का सहाय हम बनेंगे।