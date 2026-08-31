जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर में सामाजिक सरोकार, राष्ट्रभक्ति और स्वावलंबन के विचार को गति देने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच और भारत विकास परिषद की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें संगठनात्मक विस्तार के साथ कई दूरगामी निर्णय लिए गए।

स्वदेशी जागरण मंच के जिला सह-संयोजक बने डॉ. शुभांकर सिंह स्वदेशी जागरण मंच, भागलपुर की मासिक संगठनात्मक बैठक शनिवार को एक स्थानीय होटल में जिला संयोजक रणजीत कुमार राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से शहर के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉ. शुभांकर सिंह को मंच का जिला सह-संयोजक मनोनीत किया गया।

विभाग संयोजक निर्दोष कुमार मिश्रा ने उन्हें अंगवस्त्र प्रदान कर औपचारिक दायित्व सौंपा। डॉ. शुभांकर ने कहा कि वे स्वदेशी, स्वावलंबन और राष्ट्रहित के विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच की मासिक बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा; प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉ. शुभांकर सिंह बने जिला सह-संयोजक

पूर्व प्रांत संयोजक दिलीप निराला बोले— स्वदेशी केवल वस्तुओं की खरीद नहीं, आर्थिक संप्रभुता व आत्मनिर्भरता का व्यापक अभियान बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रांत संयोजक दिलीप निराला ने कहा कि स्वदेशी का दायरा केवल भारतीय वस्तुओं के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक संप्रभुता, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक बड़ा अभियान है।

बैठक में शेखर कुमार घोष, डॉ. कृष्ण बिहारी, इंदु भूषण झा, संजीव चौधरी, डॉ. दीपक झा और नवनीत कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत विकास परिषद की नई 'अंग शाखा' गठित दूसरी ओर, भारत विकास परिषद सत्यम शाखा के 26 गौरवमयी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परिषद के तत्वावधान में भागलपुर में एक नई इकाई ‘अंग शाखा’ का विधिवत गठन किया गया। प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. रतन संथाली एवं क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव मुकेश कुमार के मार्गदर्शन में कार्यकारिणी का चयन हुआ।

31 अगस्त को 'भारत को जानो' प्रतियोगिता नई शाखा के अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार जैन, महामंत्री पद पर चांद झुनझुनवाला, कोषाध्यक्ष पद पर मदन मोहन अग्रवाल तथा उपाध्यक्ष पद पर रणजीत कुमार झुनझुनवाला चुने गए। कार्यकारिणी सदस्यों में विक्रम कनोडिया, साहिल अग्रवाल, शोभित अग्रवाल, प्रदीप शिवानीवाला और डॉ. गौरव रामूका को शामिल किया गया।