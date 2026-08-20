भागलपुर: रबी सीजन में 6 लाख खेतों का होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे; फोटो के साथ तैयार होगा फसलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, भागलपुर। खेतों में कौन सी फसल लहलहा रही है, इसका अब कागजी अनुमान लगाने के बजाय जियो-टैग्ड फोटो के साथ सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। आगामी रबी सीजन में भागलपुर समेत पूरे बिहार में 'डिजिटल क्रॉप सर्वे' (Digital Crop Survey) का दायरा बड़े पैमाने पर बढ़ाने की व्यापक तैयारी पूरी कर ली गई है।

बिहार के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर में डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार, इस बार भागलपुर जिले में सर्वे का लक्ष्य 2.54 लाख प्लॉट से बढ़ाकर लगभग छह लाख प्लॉट किए जाने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है।

फोटो के साथ तैयार होगा फसलों का डिजिटल डेटाबेस डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंतर्गत कृषि कर्मी मौके पर जाकर खेत और उसमें लगी फसल का लाइव फोटोग्राफ लेंगे, जिसे सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस व्यवस्था से किस खेत में गेहूं, मक्का, दलहन या तिलहन लगा है, इसका वास्तविक और त्रुटिरहित डेटा सरकार के पास उपलब्ध रहेगा। बढ़े हुए लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए जिले के सभी किसान सलाहकारों और कृषि समन्वयकों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा।

फार्मर रजिस्ट्री: पेंडेंसी 34 हजार से घटकर 4,400 पर पहुंची समीक्षा बैठक के दौरान फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर भी चर्चा की गई। भागलपुर जिले में बेहतर कार्यप्रणाली के चलते फार्मर रजिस्ट्री की पेंडेंसी 34 हजार से घटकर अब मात्र 4,400 रह गई है। मुख्य सचिव ने शेष बचे सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन करते हुए पेंडेंसी को जल्द से जल्द शून्य करने के कड़े निर्देश दिए हैं।