भागलपुर-दानापुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के 6 अतिरिक्त फेरे, अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों को सीधी राहत

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सावन के पवित्र महीने में विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम और सुल्तानगंज जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्व रेलवे ने एक बड़ा और जनहितकारी निर्णय लिया है। श्रावणी मेले के दौरान नियमित ट्रेनों में हो रही अत्यधिक भीड़ और यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने गाड़ी संख्या 03233/03234 भागलपुर – दानापुर – भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन आगे भी जारी रखने (विस्तार करने) की आधिकारिक घोषणा की है।

रेल प्रशासन के अनुसार, यह एक पूरी तरह से अनारक्षित (General/Unreserved) स्पेशल ट्रेन होगी, जो अपने पूर्व निर्धारित रूट, ठहराव (Stoppages) और समय-सारणी के अनुरूप ही संचालित की जाएगी। जानिए क्या है ट्रेन का नया शेड्यूल और फेरों की पूरी जानकारी रेलवे द्वारा जारी नई समय-सारणी के अनुसार, दोनों दिशाओं से इस विशेष ट्रेन के कुल छह-छह अतिरिक्त फेरे चलाए जाएंगे, जिससे रेल यात्रियों को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो:

ट्रेन संख्या 03234 (दानापुर – भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल): यह ट्रेन 13 अगस्त 2026 से लेकर 18 अगस्त 2026 तक दानापुर जंक्शन से रोजाना अपने निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी और कुल छह फेरे लगाएगी।

ट्रेन संख्या 03233 (भागलपुर – दानापुर श्रावणी मेला स्पेशल): वापसी दिशा में यह ट्रेन 14 अगस्त 2026 से लेकर 19 अगस्त 2026 तक भागलपुर जंक्शन से रोज खुलेगी और दानापुर के लिए कुल छह फेरे तय करेगी। बिना रिजर्वेशन के सफर करने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को बड़ी सहूलियत रेलवे अधिकारियों ने बताया कि श्रावणी मेले के अवसर पर सुल्तानगंज से जल उठाने वाले कांवरियों और पटना-दानापुर रूट पर यात्रा करने वाले आम यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्य रेल मार्ग की नियमित एक्सप्रेस व पैसेंजर गाड़ियों में तिल रखने की जगह नहीं मिल पा रही थी।

यात्रियों से सहयोग की अपील ऐसे में इस अनारक्षित स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने से दैनिक यात्रियों, मध्यम वर्गीय परिवारों और बिना पहले से आरक्षण कराए सफर करने वाले शिवभक्तों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इससे स्टेशनों पर होने वाली अनियंत्रित भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा।

खबरें और भी







निर्धारित समय और ठहराव पर चलेगी ट्रेन रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गाड़ी के समय और स्टेशनों के ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्री ट्रेन के आगमन-प्रस्थान समय की सटीक जानकारी रेलवे के आधिकारिक ऐप (NTES/IRCTC) अथवा निकटतम रेलवे स्टेशन के पूछताछ केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।