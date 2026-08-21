'पापा को लौटा दो...': बरारी थाने में मौत पर बेटी का छलका दर्द; मानवाधिकार आयोग में दर्ज हुआ केस, पुलिसकर्मियों पर सवाल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार (जलपाईगुड़ी) निवासी 50 वर्षीय मणिंद्र मंडल की बरारी थाना परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटककर हुई मौत (Custodial Death) का मामला अब पूरी तरह तूल पकड़ चुका है। घटना के एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद तत्कालीन थानाध्यक्ष विकास कुमार, यूडी केस के वादी दारोगा रीतलाल मंडल, घटना के दिन ड्यूटी पर तैनात ओडी अफसर रंजीत कुमार और सुरक्षा में तैनात संतरी पर कोई ठोस विभागीय व कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

पुलिस के इस संदेहास्पद रवैये और मामले में लीपापोती के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत कुमार झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का दरवाजा खटखटाते हुए औपचारिक वाद दर्ज कराया है। आयोग में दर्ज केस में बरारी थानाध्यक्ष विकास कुमार और दारोगा रीतलाल यादव को मुख्य पार्टी बनाया गया है।

मानवाधिकार आयोग में उठाए गए गंभीर सवाल मानवाधिकार आयोग को दी गई शिकायत में बताया गया है कि 19 जुलाई 2026 को बरारी थाने में मणिंद्र मंडल का शव फंदे से लटकता मिला था। कस्टोडियल डेथ के इस संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइंस और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया है।

आयोग को भेजी गई याचिका में निम्नलिखित विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया गया है: घटना के समय थाने में ओडी अफसर रंजीत कुमार तैनात थे, लेकिन यूडी (UD) केस दारोगा रीतलाल मंडल के बयान पर दर्ज किया गया।

पुलिस ने यूडी केस में दावा किया है कि सीसीटीवी में व्यक्ति कई बार आत्महत्या का प्रयास करते दिखा; सवाल उठता है कि जब वह संतरी और ओडी अफसर की सीधी निगरानी में था, तो उसे रोका क्यों नहीं गया?

जिस थाने में हिरासत में मौत हुई, उसी बरारी थाने के दारोगा को ही पूरे मामले की जांच सौंप दी गई, जो निष्पक्ष जांच के सिद्धांतों के विपरीत है। 'पुलिस मेरे पापा को लौटा दे, उन्होंने पहले ही जताई थी हत्या की आशंका' इधर, मृतक मणिंद्र मंडल की पुत्री सपना ने बरारी पुलिस पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। सपना ने रोते हुए कहा, "पुलिस क्या मेरे बेकसूर पिता को वापस लौटा सकती है? वे पूरी तरह स्वस्थ थे। उन्हें किस अपराध में पकड़कर थाने में रखा गया था?"

सपना ने खुलासा किया कि मौत से पहले जब पिता से फोन पर बात कराई गई थी, तब उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा था कि वे शायद अब कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। पिता ने कहा था कि पुणे का राजू और उसका परिवार उनकी हत्या कराना चाहता है और पुलिस उनके प्रभाव में काम कर रही है। इस बातचीत के कुछ ही घंटों बाद परिजनों को उनकी मौत की खबर मिली।