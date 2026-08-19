पश्चिम बंगाल के जिस व्यक्ति को संदिग्ध मान बरारी थाने लाया गया, उसने वहीं कर ली आत्महत्या

कौशल किशोर मिश्र, भागलपुर। कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए सम्मानित होने वाली भागलपुर पुलिस का एक बेहद चौंकाने वाला और संवेदनहीन चेहरा सामने आया है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार (जलपाईगुड़ी) निवासी 50 वर्षीय महेंद्र मंडल, जिन्हें डायल 112 की टीम ने संदिग्ध अवस्था में विक्रमशिला सेतु से सुरक्षित बरामद कर बरारी पुलिस को सौंपा था, उनका शव बरारी थाना परिसर के भीतर ही फंदे से लटकता हुआ बरामद किया गया।

बरारी पुलिस ने नियमानुसार उन्हें सुरक्षित हाजत में रखने के बजाय थाने के सीसीटीएनएस (CCTNS) कक्ष में बंद कर दिया था, जहां उन्होंने कथित तौर पर बिजली के तार से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और डीएम को सूचना देकर मजिस्ट्रियल जांच कराने के बजाय पुलिस ने आनन-फानन में शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया और यूडी केस दर्ज कर मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया। डरा-धमकाकर भतीजे को सौंपा शव घटना के बाद पुलिस ने मृतक के भतीजे धनंजय मंडल को फोन कर केवल यह सूचना दी कि उनके चाचा अस्पताल में भर्ती हैं। भतीजा जब भागलपुर पहुंचा, तो अस्पताल परिसर में चाचा का शव देखकर स्तब्ध रह गया।

थानेदार ने घटना से झाड़ा पल्ला भतीजे का आरोप है कि थाने में उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर कहा गया कि उसके चाचा ने खुदकुशी की है। साथ ही उसे कड़ी डांट-फटकार लगाते हुए धमकाया गया कि वह इस बात की चर्चा किसी से न करे। भयभीत भतीजा शव लेकर चुपचाप अपने गृह जिले अलीपुरद्वार लौट गया। वहीं, जब इस बाबत बरारी थानाध्यक्ष व‍िकास कुमार से पूछा गया, तो उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि उनके थाने में ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है।

18 जुलाई को डायल 112 ने बरारी थाने को सौंपा था जानकारी के अनुसार, 18 जुलाई 2026 को किसी विपिन कुमार की सूचना पर डायल 112 के प्रभारी सुखदेव राम ने विक्रमशिला टीओपी के पास से महेंद्र मंडल को संदिग्ध हाल में पाया था। उन्होंने अपना मोबाइल पटक कर तोड़ दिया था।

पुलिस ने उनके पास से क्षतिग्रस्त मोबाइल, पैन कार्ड, पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज बरामद कर बरारी थाने के ओडी (OD) अफसर को सौंप दिया था। सिम कार्ड को दूसरे फोन में डालकर परिजनों से संपर्क साधा गया था। परिजनों ने आर्थिक तंगी का हवाला देकर 19 जुलाई की सुबह निकलने की बात कही थी।

दारोगा का दावा- खुदकुशी की, किसी का कोई दोष नहीं बरारी थाने के दारोगा रीतलाल मंडल के टंकित बयान पर इस मामले में प्राथमिकी (यूडी केस) दर्ज की गई है। दारोगा ने रिपोर्ट में दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज से साफ होता है कि महेंद्र मंडल ने कई प्रयासों के बाद सीसीटीएनएस के तार के सहारे पंखे से लटककर आत्महत्या की है, इसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई दोष नहीं है।

सीसीटीवी फुटेज की टाइमलाइन ने खोली सुरक्षा की पोल थाने के सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है: तड़के 02:51 बजे: ओडी पदाधिकारी रंजीत कुमार ने महेंद्र को सीसीटीएनएस कक्ष में बिछावन देकर सुलाया।

सुबह 03:07 बजे: उसने अपना शर्ट उतारा।

सुबह 05:07 बजे: वह कमरे में रखी रस्सी को तोड़ने का प्रयास करता दिखा।

सुबह 05:21 बजे: संतरी पहरा पर तैनात नंदेश्वरी ने उसे शौच कराया।

सुबह 05:43 बजे: वह गोदरेज पर चढ़कर पंखे से लटकने का प्रयास करते हुए नीचे गिर गया।

सुबह 05:50 बजे: उसने दांतों से सीसीटीएनएस के बिजली के तार को काटा।

सुबह 05:58 बजे: उसने कुर्सी पर चढ़कर कटे हुए तार के सहारे पंखे से लटककर जान दे दी।

सुबह 10:00 बजे: जब पहरेदार भोजन लेकर पहुंचा, तब जाकर घटना का खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन कानूनी जानकारों के अनुसार, पुलिस हिरासत या थाना परिसर में किसी भी व्यक्ति की मौत—चाहे वह आत्महत्या ही क्यों न हो—सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत 'कस्टोडियल डेथ' (हिरासत में मौत) मानी जाती है।