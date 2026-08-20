भागलपुर में साइबर ठगी का नया पैंतरा, ब्लिंकिट लिंक से 98 हजार उड़े; वाहन चोरी और छात्रा का अपहरण

जागरण संवाददाता, भागलपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शारदा सिनेमा हॉल के समीप रहने वाली तान्या मित्तल साइबर अपराधियों के नए पैंतरे का शिकार हो गईं। शातिर ठगों ने फर्जी लिंक भेजकर उनका मोबाइल हैक कर लिया और बैंक खाते से 97,999 रुपये 20 पैसे की अवैध निकासी कर ली। पीड़िता ने इस बाबत कोतवाली थाने में अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

दर्ज मामले के अनुसार, तान्या मित्तल ने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप 'ब्लिंकिट' (Blinkit) पर एक ऑर्डर दिया था, जिसे वह कैंसिल कर रिफंड पाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने कस्टमर केयर का संपर्क सूत्र तलाशने को गूगल पर सर्च किया। गूगल से मिले एक नंबर पर जब उन्होंने कॉल किया, तो दूसरी तरफ मौजूद जालसाज ने खुद को प्रतिनिधि बताते हुए उनके व्हाट्सएप/मैसेज पर एक लिंक भेजा।

जैसे ही पीड़िता ने उस लिंक पर क्लिक किया, उनका मोबाइल फोन हैक हो गया। इसके बाद चंद मिनटों में कई किस्तों में उनके बैंक खाते से कुल 97,999.20 रुपये उड़ा लिए गए। पुलिस मामले की तकनीकी जांच कर रही है।

राधा रानी सिन्हा रोड से पैकर्स कंपनी का चारपहिया वाहन चोरी इशाकचक थाना क्षेत्र के आनंद बाग (भीखनपुर गुमटी संख्या-2) निवासी हरि मोहन झा की कंपनी 'एचएम रेड एंड रोज पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड' का टाटा इंट्रा मैजिक वाहन अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। इस मामले में पीड़ित ने इशाकचक थाने में केस दर्ज कराया है।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 16 अगस्त 2026 की रात वाहन चालक दिलीप पासवान ने गाड़ी को राधा रानी सिन्हा रोड स्थित कार्यालय के पास पार्क किया था। देर रात चोर वाहन लेकर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की शिनाख्त और वाहन की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है।

डांस क्लास गई छात्रा का शादी की नीयत से अपहरण जोगसर थाना क्षेत्र से शादी की नीयत से एक छात्रा का बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां के लिखित आवेदन पर पुलिस ने सौरव कुमार नामक युवक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।