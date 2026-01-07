स्मार्ट सिटी की 'पिछड़ी' जलापूर्ति: सप्लाई का पानी पियो, अस्पताल में जाकर जियो

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भले हम स्मार्ट सिटी हो गए, लेकिन जलापूर्ति जुगाड़ पर ही चल रही है। 150 साल पहले बनी अंग्रेज के जमाने की व्यवस्था से घरों में वाटर सप्लाई हो रहा है। वर्ष 1885 में बरारी वाटर वर्क्स का निर्माण हुआ, लंबे अंतराल में जर्जर हुई पाइपलाइन अब पानी कम कचरा ज्यादा सप्लाई कर रही है। वर्तमान में शोधन के बाद भी सरकारी नल से सप्लाई का पानी इतना गंदा और दुर्गंधयुक्त आता है, जिससे लोग पीना तो दूर नहाने से भी बचते हैं।

ब्रिटिश शासन काल में बिछाई गई पाइपलाइन की हालत पतली है। जगह-जगह पाइप ध्वस्त होने से नगर निगम के 51 में सिर्फ 14 वार्डों में वाटर वर्क्स जलापूर्ति कर पा रहा है। सुधि पाठकों और समाज के स्वास्थ्य की फिक्र करते हुए दैनिक जागरण ने दूषित पेयजल के प्रति आम जनों को जागरूक करने के लिए महती अभियान हर बूंद हो स्वच्छ, हर घूंट हो स्वस्थ की शुरुआत की है।

मंगलवार को जागरण टीम ने शहरी क्षेत्र के कई मोहल्ले में घर-घर जाकर जल गुणवत्ता की जांच की। इसमें निजी बोरिंग से लेकर निगम के सप्लाई वाटर का टीडीएस 450 से 553 तक पाया गया। जो आदमी को बीमार बनाने के लिए काफी है।

अभी शहर में 120 छोटे-बड़े नाले से होकर गुजरी पाइपलाइन से हो रही दूषित जलापूर्ति आपकी सेहत बिगाड़ने पर तुली है। बहरहाल, लोग जिम्मेवारों से पूछ रहे कि कई जगह नाले से होकर गुजर रहे पाइप, तो फिर घरों तक क्यों न पहुंचे दूषित पानी?

पेयजल गुणवत्ता जांच में दूषित मिला पानी पानी की गुणवत्ता जांच के लिए मोहल्ले में पहुंची हमारी टीम को देखते ही लोग पूछने लगे कि वे किस लिए आए है। लोग अपने-अपने घरों से बोतल व ग्लास में पानी लेकर पहुंचने लगे। सुरखीकल काली मंदिर के समीप जमावड़ा लगा।

टीडीएस यानी टोटल डिसोल्वड सालिड का निर्धारित न्यूनतम सीमा 50 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर वाला पानी सबसे अच्छा और स्वाद में संतुलित माना जाता है, लेकिन यहां टीडीएस जांच में स्तर 450 से 553 तक मिला। 500 पीपीएम वाला पानी का मतलब स्वाद खराब, लंबे समय में स्वास्थ्य जोखिम का खतरा बना रहता है। अपने निजी डीप बोरिंग का पानी लेकर पहुंचे शिवनंदन पंडित का टीडीएस 450 था। जबकि निगम का सप्लाई वाटर लेकर पहुंची संध्या देवी का टीडीएस 553 था। सुमन देवी के घर का सप्लाई पानी का टीडीएस 523 पाया गया।

लोगों ने बताया कि सप्लाई वाटर शुरुआत में गंदा, फिर धीरे-धीरे साफ होता है। मंजू देवी ने कहा कि सप्लाई वाला पानी नहीं पीती, इसकी शुद्धता पर भरोसा नहीं है। घरों से गंदा पानी लेकर जुटे लोग, निगम पर निकाली भड़ास खंजरपुर के वार्ड 24 में वाटर वर्क्स से पिछले 45 दिनों से गंदा व बदबूदार पानी की आपूर्ति की जा रही है। जागरण टीम के पहुंचते ही लोग अपने-अपने घरों से पानी लेकर आए।

बोतल में भरे मटमैला रंग का पानी दिखाने लगे। मो. रियाजउद्दीन व सुलताना ने बताया कि यह सप्लाई का पानी नहीं बल्कि जहर है। इसके पीने से खांसी, उल्टी के साथ पेट संबंधी गंभीर बीमारी से हम लोग परेशान हैं। नगर निगम की लचर व्यवस्था पर लोगों ने खूब भड़ास निकाली।

नई जलापूर्ति योजना से एक माह से पानी नहीं मिल रहा। यह पानी पीने लायक था। अभी लोगों को प्याऊ से पानी लाना पड़ रहा है। कई लोग सप्लाई पानी पीने को मजबूर हैं, जो संशंकित हैं कि वे इस पानी को पी कर कब तक स्वस्थ रह पाएंगे।

नाले से होकर गुजरता पाइप, घरों तक पहुंच रहा दूषित पेयजल शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति पाइप बिछाने से लेकर घरों में वाटर कनेक्शन देने तक सरासर नियमों की अनदेखी की जाती है। यहां नालों से होकर पाइप घरों तक पहुंचता है। शहर का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, जहां नालियों में जलापूर्ति पाइप का जाल न बिछा हो। ऐसे में शुद्ध पेयजल सप्लाई की बात करना ही बेमानी है।

पाइप लीकेज के बीसियों मामले बरबस देखे जा सकते हैं। सो, नाले का पानी सप्लाई के साथ घरों तक पहुंचेगा ही। इंदौर की दर्दनाक घटना के बाद भी जिम्मेवार इस पर नजर नहीं डाल रहे। इस बड़ी चेतावनी के बावजूद अगर समय रहते जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो यहां भी बड़े प्रकरण से इंकार नहीं किया जा सकता।

वाटर वर्क्स करता अपने पानी की जांच, मोहल्ले के जलस्रोत की अनदेखी वर्तमान व्यवस्था में वाटर वर्क्स से सप्लाई होने वाले पानी की जांच प्रतिदिन होती है। पीएचईडी द्वारा सोर्स रिपोर्ट बेहतर बता कर कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है। जबकि मोहल्ले में घरों तक होने वाली जलापूर्ति की जांच कभी नहीं होती है।