भागलपुर में अभी ठंड से राहत के आसार नहीं, न्यूनतम तापमान गिरा; बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। मंगलवार को मौसम ने भले ही हल्की राहत का आभास कराया, लेकिन कड़ाके की ठंड का असर बरकरार रहा। सुबह निकली धूप ने मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत दिए, लेकिन बर्फीली हवा व लुढ़कते न्यूनतम तापमान ने ठिठुरन कम नहीं होने दी।

दिन में कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली, लेकिन शाम ढलते ही ठंड फिर से हावी हो गई। मौसम के बदलाव का असर तापमान के आंकड़ों में भी साफ दिखा। धूप और हवा की गति में कमी के कारण अधिकतम तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान तीन डिग्री तक गिर गया। इसी वजह से धूप खिलने के बावजूद कनकनी से लोगों को राहत नहीं मिली।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, भागलपुर के मौसम विज्ञानी अनुपम नाहर के अनुसार मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वातावरण में 97 प्रतिशत तक आर्द्रता रही और पश्चिमी दिशा से औसतन चार किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही। अधिक आर्द्रता और ठंडी हवा के मेल ने ठंड के असर को और बढ़ा दिया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम के मिजाज में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। आने वाले दिनों में धूप, हल्का कोहरा और ठंडी हवा का सिलसिला जारी रह सकता है। दिन में कुछ घंटे राहत मिलेगी, लेकिन सुबह-शाम और रात में ठिठुरन बनी रहेगी।