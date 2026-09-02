'आनाकानी की तो गोली मार देंगे' भागलपुर सेंट्रल बैंक के सामने पिस्टल सटाकर 50 हजार लूटे; VIP सुरक्षा में लगी थी पुलिस

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सिल्क सिटी भागलपुर में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। बुधवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र बड़ी पोस्ट ऑफिस स्थित सेंट्रल बैंक के ठीक सामने अपराधियों ने एक व्यक्ति को पिस्टल सटाकर 50 हजार रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गए।

यह वारदात उस वक्त हुई जब शहर में संभावित वीआईपी आगमन को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर था और वरीय अधिकारियों का पूरा जत्था हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए था। शहर में बेखौफ दिखे अपराधी पीड़ित की पहचान तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत लालबाग कॉलोनी निवासी कैलाश बिहारी ठाकुर के रूप में हुई है। वह सेंट्रल बैंक से रुपये न‍िकालकर सड़क पार कर रहे थे , तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। अपराधियों ने अचानक उनकी कनपटी पर पिस्टल सटा दी और जेब में रखे 50 हजार रुपये छीन लिए। कैलाश ब‍िहारी ठाकुर रेलवे मेंस यूनियन में थे।

बड़ी पोस्ट ऑफिस स्थित सेंट्रल बैंक के सामने बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर दिनदहाड़े की 50 हजार रुपये की लूट

तिलकामांझी के लालबाग कॉलोनी निवासी कैलाश बिहारी ठाकुर को अपराधियों ने पिस्टल सटाकर दी जान से मारने की धमकी

बाढ़-आपदा समीक्षा को लेकर संभावित वीआईपी आगमन की तैयारी में हवाई अड्डे पर डटा था प्रशासनिक अमला; बाद में दौरा हुआ स्थगित

एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने शहरी क्षेत्र में जारी किया अलर्ट; सभी प्रवेश नाकों पर सघन वाहन जांच शुरू, फुटेज खंगाल रही पुलिस बदमाशों ने धमकाते हुए कहा कि यदि रुपये देने में जरा भी आनाकानी की तो सीधे गोली मार देंगे। दिनदहाड़े घटी इस वारदात से पीड़ित इस कदर दहशत में आ गए कि लुटेरों के भागने के बाद भी वे काफी देर तक सन्न खड़े रहे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने हिम्मत जुटाई और जोगसर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई।

वीआईपी सुरक्षा में उलझी रही पुलिस बुधवार दोपहर शहर में बाढ़ व आपदा प्रबंधन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को लेकर संभावित वीआईपी दौरे की तैयारियां चरम पर थीं। पूरा पुलिस महकमा तिलकामांझी से जीरोमाइल चौक और हवाई अड्डे तक सुरक्षा घेरा मजबूत करने में लगा हुआ था। अधिकारियों के हवाई अड्डे पर केंद्रित रहने का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने मुख्य बाजार में इस वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। हालांकि, बाद में अपरिहार्य कारणों से यह संभावित दौरा स्थगित कर दिया गया।

रेकी कर वारदात को अंजाम देने की आशंका घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया। अपराधियों के काम करने के तरीके (मोड्स ऑपरेंडी) से यह साफ प्रतीत होता है कि बदमाशों को पीड़ित के पास नकदी होने की पुख्ता जानकारी थी। बैंक से निकलने के दौरान ही संभवतः उनकी रेकी की गई और सेंट्रल बैंक के पास सुनियोजित तरीके से घेरकर लूट की गई।

तकनीकी सेल की मदद पुलिस टीम आसपास की दुकानों और बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। मामले के खुलासे और इसमें शामिल लाइनर तक पहुंचने के लिए जिला पुलिस की तकनीकी सेल (Technical Cell) की भी मदद ली जा रही है।