भागलपुर के जगन्नाथ बाड़ी में मिली दफन लाश! बाहर निकालने में जुटी पुलिस, डॉ. महशरुल कलाम बाबुल की बाउंड्री पर तनाव

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Ishakchak Crime News: इशाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा स्थित जगन्नाथ बाड़ी इलाके में मंगलवार को उस वक्त भारी सनसनी और तनाव फैल गया, जब वहां जमीन के नीचे एक व्यक्ति की दफन की हुई लाश बरामद हुई। डॉ. महशरुल कलाम बाबुल की चहारदीवारी (बाउंड्री) के समीप शव दफन होने की खबर आग की तरह फैलते ही सैकड़ों स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।

सूचना पाकर इशाकचक पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने के लिए पूरे क्षेत्र में कैंप शुरू कर दिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा गड्ढे की खुदाई करवाकर दफन लाश को बाहर निकालने की प्रक्रिया तेजी से चलाई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरहपुरा के जगन्नाथ बाड़ी स्थित डॉ. महशरुल कलाम बाबुल की बाउंड्री के पास ताजी मिट्टी खुदी होने और संदिग्ध दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू की तो वहां जमीन के भीतर दफन की हुई लाश मिली।

स्थानीय लोगों व पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि किसी अन्य जगह पर व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की गई और फिर पहचान व साक्ष्य मिटाने की नीयत से रात के अंधेरे में शव को यहां लाकर बाउंड्री के किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया गया था।

जगन्नाथ बाड़ी शव बरामदगी मामला घटनास्थल: बरहपुरा, जगन्नाथ बाड़ी (डॉ. महशरुल कलाम बाबुल की बाउंड्री के समीप), इशाकचक थाना क्षेत्र, भागलपुर।

वर्तमान स्थिति: जमीन में दफन लाश की पुष्टि हो चुकी है; दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) की मौजूदगी में शव को गड्ढे से बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी।

आशंका: किसी अन्य स्थान पर व्यक्ति की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से बाउंड्री के पास गड्ढा खोदकर शव को दफन किया गया।

सुरक्षा व्यवस्था: घटनास्थल को चारों तरफ से सील कर पुलिस बल तैनात; विधि-विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम मौके पर साक्ष्य जुटाने में जुटी। इलाके में तनाव, पुलिस ने की मजबूत घेराबंदी शव मिलने की पुष्टि होते ही जगन्नाथ बाड़ी और आसपास के इलाकों में गहरा तनाव व्याप्त हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इशाकचक थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे घटनास्थल को अपने घेरे में ले लिया है।

डॉ. महशरुल कलाम बाबुल की बाउंड्री के चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा (कॉर्डन ऑफ) बना दिया गया है, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति साक्ष्यों के पास न पहुंच सके। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाली जा रही लाश, फोरेंसिक जांच शुरू कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दंडाधिकारी की मौजूदगी में जमीन से शव को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। विधि-विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की विशेष टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, जो शव और आसपास की मिट्टी से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कर रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव को बाहर निकालने के बाद तत्काल पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों का भी मिलान किया जा रहा है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर यह पता लगाया जा रहा है कि शव को दफनाने के लिए कौन लोग कब पहुंचे थे।