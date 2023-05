पलभर में ही विधवा हुई दुल्‍हन: मंगलसूत्र पहनाते ही बेसुध होकर गिरा दूल्‍हा, मौत; दोनों परिवारों में पसरा मातम

Groom Died In His Wedding In Bhagalpur भागलपुर में सुहागन बनते ही दुल्हन की मांग तब उजड़ गई जब उसकी मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाने वाले इंजीनियर दूल्हे विनीत प्रकाश की दिल का दौरे से मौत हो गई।