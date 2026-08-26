गंगा में पलटी नाव का VIDEO : भागलपुर में 12 मजदूर तैरकर बाहर निकले और 6 लापता, SDRF कर रही रेस्क्यू

संवाद सूत्र, खरीक (भागलपुर)। भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक प्रखंड की राघोपुर पंचायत में बुधवार, 26 अगस्त को एक बड़ा नाव हादसा हो गया। उफनती गंगा के तेज बहाव के बीच तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए चल रहे बाढ़ संघर्षात्मक (फ्लड फाइटिंग) कार्य में लगी संवेदक की नाव अचानक अनियंत्रित होकर बीच धारा में पलट गई।

नाव पलटते ही मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। हादसे से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राघोपुर पंचायत बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री शैलेष कुमार उर्फ बुलो मंडल का पैतृक गांव भी है। पिछले कई दिनों से काजीकोरैया-राघोपुर जमींदारी बांध पर गंगा की मुख्य धारा का भारी दबाव बना हुआ है। तटबंध को टूटने व कटाव से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग के निर्देश पर संवेदक द्वारा बड़े पैमाने पर फ्लड फाइटिंग का कार्य कराया जा रहा है।

इसी कार्य के तहत भागलपुर ज‍िले के विभिन्न क्षेत्रों से आए मजदूरों व निर्माण सामग्री को नाव के जरिए नदी पार ले जाया जा रहा था, तभी तेज धार में नाव का संतुलन बिगड़ गया। 12 मजदूर सुरक्षित किनारे पहुंचे, 6 लापता लोगों की तलाश में जुटी SDRF जानकारी के अनुसार, नाव पर कुल 18 मजदूर सवार थे। नाव पलटने के तुरंत बाद कई मजदूरों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, जिनमें से 12 मजदूर तैरकर सुरक्षित घाट पर पहुंच गए। शेष 6 मजदूरों के नदी की तेज धार में बह जाने या लापता होने की आशंका है।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल और एसडीआरएफ (SDRF) की टीम मोटरबोट व लाइफ जैकेट के साथ तत्काल मौके पर पहुंची। विशेषज्ञ गोताखोरों की मदद से गंगा की तेज लहरों में लापता मजदूरों की तलाश के लिए सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

संवेदक करा रहे थे कटावरोधी कार्य, कई इलाकों के मजदूर थे सवार] राघोपुर में बाढ़ और कटाव से बचाव के लिए संवेदक राजकुमार सिंह द्वारा फ्लड फाइटिंग (कटावरोधी कार्य) कराया जा रहा था। इसी कार्य के सिलसिले में मजदूरों को नाव से ले जाया जा रहा था। गंगा की तेज धारा में डूबी इस नाव पर घोघा, इस्माइलपुर और परबत्ता सहित आसपास के कई क्षेत्रों के मजदूर सवार थे।

नाव के नीचे दबने की आशंका, मौके पर पहुंचे आलाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार, नाव के अचानक पलटने के कारण कुछ मजदूरों के नाव के भारी ढांचे के नीचे दब जाने की भी आशंका जताई जा रही है। स्थानीय गोताखोर और ग्रामीण भी राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं।