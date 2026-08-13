Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    भागलपुर व बांका में 233 करोड़ के धान खरीद घोटाले में घिरे बैंक के पूर्व MD अंसारी; विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू

    By Navaneet Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:38 PM (IST)

    भागलपुर-बांका में 233 करोड़ रुपये के धान खरीद घोटाले में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व एमडी मो. जैनुल आबदीन अंसारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई ...और पढ़ें

    भागलपुर-बांका जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक मो. जैनुल आबदीन अंसारी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप

    भागलपुर-बांका जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक मो. जैनुल आबदीन अंसारी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर-बांका जिले में वर्ष 2021-22 में हुए लगभग 233 करोड़ रुपये के धान अधिप्राप्ति (धान खरीद) से जुड़े चर्चित मामले में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (MD) मो. जैनुल आबदीन अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने उनके कार्यकाल के दौरान हुई गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई संचालित करने का आधिकारिक संकल्प जारी किया है।

    सहकारिता विभाग द्वारा जारी संकल्प पत्र में तत्कालीन प्रबंध निदेशक पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसले लेने, बैंक नियमों को दरकिनार करने और गंभीर आर्थिक गड़बड़ी करने के कई संगीन आरोप लगाए गए हैं।

    बिना बोर्ड मंजूरी बांटे करोड़ों के ऋण

    विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र के अनुसार, धान अधिप्राप्ति के दौरान तत्कालीन एमडी मो. अंसारी पर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (निदेशक मंडल) की अनिवार्य स्वीकृति लिए बिना ही मनमाने तरीके से कैश क्रेडिट ऋण (Cash Credit Loan) स्वीकृत करने का आरोप है।

    बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की उड़ाईं धज्जियां

    इसके अलावा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (Banking Regulation Act) की धारा-11 के कानूनी प्रावधानों और तय दिशानिर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के करीब 55 लाख रुपये की लागत से एटीएम वैन (ATM Van) की खरीद की गई। विभाग ने इसे बैंक के संसाधनों का दुरुपयोग और वित्तीय अनिमितता माना है।

    सिक्युरिटी कंपनी से कमीशनखोरी का आरोप

    प्रबंध निदेशक पर प्रशासनिक स्तर पर भी नियमों को ताक पर रखने के गंभीर आरोप हैं। आरोप पत्र में उल्लेख है कि 'समंता सिक्युरिटी कंपनी' से कथित रूप से अनुचित लाभ (कमीशन) लेकर बोर्ड की अनुमति के बिना ही चार सुरक्षा गार्डों की मनमानी बहाली कर दी गई।

    खबरें और भी

    बिना इजाजत रखे 4 सुरक्षा गार्ड

    साथ ही, प्रबंध निदेशक द्वारा स्वयं जारी किए गए बैठक रोस्टर का नियमित रूप से पालन न करने का भी उन पर आरोप है। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में पहले 22 दिसंबर 2025 को आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसे संशोधित कर 29 मई 2026 को दोबारा भेजा गया था।

    जवाब न देने पर विभागीय कार्रवाई शुरू

    सहकारिता विभाग के संकल्प पत्र में कहा गया है कि बार-बार स्मार पत्र (Reminder Letters) भेजे जाने के बावजूद मो. जैनुल आबदीन अंसारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण या जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत औपचारिक विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया गया है।

    मनोज कुमार सिंह बने जांच अधिकारी

    इस जांच प्रक्रिया को संचालित करने के लिए पटना स्थित सहयोग समितियां के अपर निबंधक (साख) मनोज कुमार सिंह को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक भागलपुर के वर्तमान प्रबंध निदेशक पप्पू कुमार को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी (Presenting Officer) बनाया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की दंडात्मक कार्रवाई तय की जाएगी।