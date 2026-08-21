भागलपुर: बायपास थाने से मवेशी लदा वाहन फरार होने पर ASI नीरज निलंबित; 4 माह के भीतर तीसरे दारोगा पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले का बायपास थाना एक बार फिर अपनी विवादित कार्यशैली और संदिग्ध कारनामों को लेकर सुर्खियों में आ गया है। थाने की निगरानी से मवेशी लदे एक वाहन के अचानक फरार हो जाने के गंभीर मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रमोद कुमार यादव ने त्वरित व सख्त कदम उठाया है।

एसएसपी ने बायपास थाने में प्रभारी पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सहायक अवर निरीक्षक (ASI) नीरज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्हें सामान्य जीवनयापन भत्ता पर रखते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चार माह के भीतर बायपास थाने में तैनात यह तीसरे पुलिस पदाधिकारी हैं, जिन पर निलंबन की गाज गिरी है।

चौकीदार की सूचना पर खुली पोल, सहरसा से पकड़ा गया वाहन एसएसपी कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 20 अगस्त 2026 की देर शाम बायपास थाना क्षेत्र में भारी संख्या में मवेशी लदे एक संदिग्ध वाहन को जांच के लिए रोका गया था। वाहन की निगरानी व विधिक कार्रवाई की जिम्मेदारी एएसआई नीरज कुमार को सौंपी गई थी। हालांकि, थाने के चौकीदार ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी कि प्रभारी पदाधिकारी की घोर लापरवाही या संदिग्ध आचरण के कारण मवेशी लदा वाहन थाना क्षेत्र से मौका पाकर फरार हो गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल थानाध्यक्ष विकास कुमार को वाहन का पीछा कर बरामद करने का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष ने पुलिस टीम के साथ सघन घेराबंदी करते हुए रात करीब 12 बजे सहरसा जिला सीमा क्षेत्र से फरार वाहन को धर दबोचा। वाहन को विधिवत जब्त कर बायपास थाना लाया गया है, जिसमें भारी संख्या में मवेशी लदे पाए गए हैं।

4 माह में तीसरी कार्रवाई, मवेशी तस्करों से मिलीभगत का संदेह बायपास थाने में पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व इसी थाने में तैनात दो तत्कालीन थानाध्यक्ष सुमन राय और चन्वीर यादव को ट्रकों से अवैध वसूली के गंभीर आरोपों में निलंबित किया जा चुका है।