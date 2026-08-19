28 अगस्त से भागलपुर से अहमदाबाद के लिए चलेगी अमृत भारत, 36 घंटे में पूरा होगा सफर; कहां-कहां रुकेगी ट्रेन?

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर से अहमदाबाद के बीच अब साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। अहमदाबाद से इसका नियमित परिचालन 26 अगस्त से प्रत्येक बुधवार को शुरू होगा, जबकि भागलपुर से ट्रेन 28 अगस्त से हर शुक्रवार को रवाना होगी।

रेलवे ने अहमदाबाद-पटना के बीच चल रही साप्ताहिक क्लोन स्पेशल ट्रेन को नियमित कर 19423/19424 अहमदाबाद-भागलपुर-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाने का निर्णय लिया है। जून में फिजिलिविटी रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके आधार पर परिचालन की मंजूरी दी गई।