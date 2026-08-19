28 अगस्त से भागलपुर से अहमदाबाद के लिए चलेगी अमृत भारत, 36 घंटे में पूरा होगा सफर; कहां-कहां रुकेगी ट्रेन?
भागलपुर से अहमदाबाद के बीच साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन 28 अगस्त से शुरू होगा। यह ट्रेन अहमदाबाद से 26 अगस्त को और भागलपुर से 28 अगस्त को रवाना होगी, जिसमें 22 कोच होंगे और यात्रा लगभग 36 घंटे की होगी।
HighLights
भागलपुर-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस 28 अगस्त से चलेगी।
यह साप्ताहिक ट्रेन 1976 किमी की दूरी तय करेगी।
ट्रेन में 22 कोच होंगे, यात्रा 36 घंटे की।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर से अहमदाबाद के बीच अब साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। अहमदाबाद से इसका नियमित परिचालन 26 अगस्त से प्रत्येक बुधवार को शुरू होगा, जबकि भागलपुर से ट्रेन 28 अगस्त से हर शुक्रवार को रवाना होगी।
रेलवे ने अहमदाबाद-पटना के बीच चल रही साप्ताहिक क्लोन स्पेशल ट्रेन को नियमित कर 19423/19424 अहमदाबाद-भागलपुर-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाने का निर्णय लिया है। जून में फिजिलिविटी रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके आधार पर परिचालन की मंजूरी दी गई।
ट्रेन की टाइमिंग
ट्रेन अहमदाबाद से बुधवार सुबह 6:30 बजे चलेगी और तीसरे दिन सुबह 6:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वापसी में भागलपुर से शुक्रवार शाम 4:45 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।
कहां-कहां रुकेगी ट्रेन?
किऊल, लखीसराय, अभयपुर, जमालपुर, अजगैवीनाथ धाम, पटना, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज क्षेत्र, आगरा, कोटा, रतलाम और गोधरा समेत प्रमुख स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा।
करीब 36 घंटे में पूरा होगा सफर
अहमदाबाद से भागलपुर के बीच 1,976 किमी की यात्रा में करीब 36 घंटे 10 मिनट लगेंगे। वापसी में यात्रा अवधि करीब 36 घंटे 15 मिनट होगी। ट्रेन में 22 कोच होंगे। भागलपुर से अहमदाबाद के लिए टिकट बुकिंग की तिथि की जानकारी रेलवे जल्द जारी करेगा।