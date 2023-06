Viral Video एक सप्ताह पूर्व शंकरपुर पंचायत के सराय किला घाट स्थित बनाने गए चचरी पुल पर एक दुल्हन के पैदल चलकर विदा होने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में चचरी पुल पर एक ठेला पर सामान लादकर पिता आने बेटी को विदा करते नजर आ रहे हैं। गांव की दर्जनों महिलाएं भी दुल्हन के पीछे चचरी पुल गीत गाती नजर आ रही हैं।

काफी देर मनाने के बाद पैदल चचरी पुल पार करने को तैयार हुआ दामाद, दुल्हन की विदाई का Video वायरल

HighLights शंकरपुर सराय किला घाट स्थित चचरी पुल पारकर विदा हुई दुल्हन

संवाद सहयोगी, नाथनगर: एक सप्ताह पूर्व शंकरपुर पंचायत के सराय किला घाट स्थित बनाने गए चचरी पुल पर एक दुल्हन के पैदल चलकर विदा होने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में चचरी पुल पर एक ठेला पर सामान लादकर पिता आने बेटी को विदा करते नजर आ रहे हैं। गांव की दर्जनों महिलाएं भी दुल्हन के पीछे चचरी पुल गीत गाती नजर आ रही हैं। दुल्‍हन के पि‍ता ने बताई गांव की समस्‍या दुल्हन के पिता शत्रुघन मंडल ने बताया कि बड़ी मिन्नत के बाद बेटी की शादी तय हुई थी। यहां गांव पहुंचने व शादी के लिए कोई परिवार जल्दी तैयार नहीं होता है। हमारा पंचायत अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इलाके के जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त बड़े-बड़े वादे करते है, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद यहां झांकने तक कोई नहीं आता है। 15 मिनट पैदल चलकर बेटी चचरी पुल पार कर विदा हुई। दामाद को हमने काफी समझाया तब वे पैदल चचरी पुल पार करने को राजी हुए। एक पक्की पुल का निर्माण अति आवश्यक है। पुल नहीं होने से गांव के बच्चे भी पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं।

