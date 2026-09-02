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भागलपुर : प्रतिनियुक्ति रद होने के बाद भी मनचाहे स्कूलों में डटे 80 शिक्षक; RDDE बोले- 5 सितंबर तक चले जाइए, नहीं तो...

By Abhishek Prakash Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Wed, 02 Sep 2026 07:15 PM (IST)

Bhagalpur Teacher Deputation: भागलपुर में 75-80 शिक्षकों ने प्रतिनियुक्ति रद्द होने के बावजूद मूल विद्यालयों में लौटने से इनकार कर ...और पढ़ें

Bhagalpur Teacher Deputation: भागलपुर में शिक्षकों की अवैध प्रतिनियुक्ति रद होने के बाद भी मूल स्कूल नहीं लौटे गुरुजी, RDDE ने दी कार्रवाई की चेतावनी

Bhagalpur Teacher Deputation: भागलपुर में शिक्षकों की अवैध प्रतिनियुक्ति रद होने के बाद भी मूल स्कूल नहीं लौटे गुरुजी, RDDE ने दी कार्रवाई की चेतावनी

HighLights

  1. 75-80 शिक्षकों ने रद्द प्रतिनियुक्ति आदेश का उल्लंघन किया।

  2. RDDE ने 5 सितंबर के बाद कार्रवाई की चेतावनी दी।

  3. शिक्षक दूरदराज से शहरी स्कूलों में अवैध रूप से प्रतिनियुक्त थे।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Teacher Deputation: भागलपुर जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की मनमानी प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) को लेकर शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच गतिरोध गहराता जा रहा है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (RDDE) कार्यालय द्वारा की गई विस्तृत समीक्षा में करीब 75 से 80 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में स्थापित विभागीय नियमों की खुली अनदेखी सामने आई थी।

इसके बाद 25 अगस्त को एकल-शिक्षक और पूरी तरह शिक्षकविहीन स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की अवैध प्रतिनियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद करने का कड़ा निर्देश जारी किया गया था। आदेश के तहत सभी संबंधित शिक्षकों को 1 सितंबर से अनिवार्य रूप से अपने मूल विद्यालय में योगदान देना था। हालांकि, दो सितंबर बीत जाने के बावजूद अधिकांश शिक्षक अपने मूल विद्यालयों में लौटने के बजाय प्रतिनियुक्त स्कूलों में ही जमे हुए हैं और वहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

विभागीय आदेशों की अवहेलना की बानगी शहर के कई नामचीन स्कूलों में साफ देखी जा सकती है। सरस्वती विद्या निकेतन राय हरि मोहन ठाकुर उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक गणेश चौधरी ने 27 अगस्त को ही आदेश पुस्तिका में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को विरमित होकर मूल विद्यालय लौटने का स्पष्ट निर्देश दर्ज कर दिया था।

इसके बावजूद दो सितंबर को भी संबंधित शिक्षकों ने इसी विद्यालय में अपनी हाजिरी बनाई। कमोबेश यही स्थिति नव स्थापित जिला स्कूल, मुक्ति निकेतन मध्य विद्यालय, श्याम सुंदर प्लस टू विद्यालय, मदनलाल कन्या उच्च विद्यालय और उच्च विद्यालय मीरजानहाट समेत अन्य शहरी स्कूलों की भी है, जहां प्रतिनियुक्त शिक्षक मूल विद्यालयों में लौटने को तैयार नहीं हैं।

दूर-दराज के स्कूलों से शहर में आने का खेल, नियमों की अनदेखी

आरडीडीई कार्यालय की जांच में स्पष्ट हुआ है कि प्रतिनियुक्ति के दौरान न्यूनतम प्रशासनिक मापदंडों का भी पालन नहीं किया गया। नियमानुसार यदि किसी विद्यालय में शिक्षकों की नितांत आवश्यकता हो, तो पहले उसी संकुल या आसपास के नजदीकी विद्यालयों से समायोजन किया जाना चाहिए।

  • आरडीडीई कार्यालय की समीक्षा में 75 से 80 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में नियमों की अनदेखी उजागर; 25 अगस्त को रद किया गया था आदेश

  • 1 सितंबर से मूल स्कूलों में देना था योगदान, लेकिन 2 सितंबर तक नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों में ही दर्ज करा रहे हाजिरी

  • सुदूर देहाती क्षेत्रों (पीरपैंती, रंगरा, खरीक) से शहरी विद्यालयों में ट्रांसफर का खेल; शिक्षक संगठनों ने भी उठाए गंभीर सवाल

  • आरडीडीई सुभाष कुमार गुप्ता का सख्त रुख: 5 सितंबर के बाद होगी समीक्षा, आदेश की अवहेलना करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

  • आदेश को ठेंगा: प्रतिनियुक्ति रद होने के बाद भी मनचाहे स्कूलों में डटे 80 शिक्षक; RDDE बोले- 5 सितंबर के बाद होगी सीधी कार्रवाई 

इसके विपरीत, नाथनगर के सुदूर दियारा क्षेत्रों के अलावा रंगरा चौक, खरीक, सुल्तानगंज, नारायणपुर और पीरपैंती जैसे सीमावर्ती प्रखंडों के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को नगर निगम क्षेत्र के सुगम व सुविधाजनक स्कूलों में प्रतिनियुक्त कर दिया गया। शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने दबी जुबान में इस पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर लेन-देन और पैरवी के आरोप भी लगाए हैं।

शिक्षक संगठनों ने भी खोला मोर्चा

अवैध प्रतिनियुक्ति के इस खेल पर शिक्षक संगठनों ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की प्रदेश सचिव सुप्रिया सिंह ने कहा कि शैक्षणिक आवश्यकता वाले स्कूलों में बच्चों के हित में प्रतिनियुक्ति समझ आती है, लेकिन केवल अपनी व्यक्तिगत सुविधा के लिए नियमों को ताक पर रखकर किए गए तबादलों को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।

वहीं, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. शेखर गुप्ता ने आरडीडीई के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जब विभाग की ओर से स्पष्ट तौर पर प्रतिनियुक्ति पर रोक है, तो फिर नियमों को तोड़कर ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई।

"कार्यालय द्वारा स्पष्ट आदेश पत्र जारी कर सभी शिक्षकों को मूल विद्यालय लौटने का निर्देश दिया जा चुका है। आगामी पांच सितंबर के बाद इस पूरे मामले की गहन समीक्षा की जाएगी। यदि आदेश के बावजूद संबंधित शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, तो उन्हें सीधे तौर पर दोषी मानकर उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

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— सुभाष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (RDDE), भागलपुर