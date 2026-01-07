भागलपुर में 18 मध्य विद्यालय अब प्राथमिक, जानें पूरी सूची और बदलाव का कारण

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिले के 18 मध्य विद्यालयों को डी-ग्रेड कर अब प्राथमिक विद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा। पहले इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र से यहां केवल कक्षा एक से पांच तक ही पढ़ाई होगी।



बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इन 18 विद्यालयों की अंतिम सूची जारी कर दी है। ये सभी विद्यालय पहले मध्य विद्यालय की श्रेणी में थे। पीएम श्री योजना के तहत जिले में 25 स्कूलों के चयन के बाद इन 18 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालयों से टैग किया गया। इसके बाद इन स्कूलों में संचालित कक्षा 6 से 8 को संबंधित पीएम श्री विद्यालयों से जोड़ दिया गया। इसके चलते कक्षा 6 से 8 के छात्र अब बेहतर संसाधनों वाले पीएम श्री स्कूलों में पढ़ाई करेंगे। साथ ही, कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक भी पीएम श्री विद्यालयों में पदस्थापित किए गए हैं।



डी-ग्रेड किए गए विद्यालयों में अब केवल कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक ही कार्यरत रहेंगे और इनका पूरा शैक्षणिक व प्रशासनिक संचालन प्राथमिक विद्यालय के नियमों के अनुसार होगा। इस व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा को मजबूती मिलेगी। छोटे बच्चों पर शिक्षकों का फोकस बढ़ेगा, कक्षा अनुसार शिक्षक उपलब्ध रहेंगे और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा।

पीएम श्री से टैग होने के बाद इन विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 के बच्चे पीएम श्री स्कूल में पढ़ रहे थे

इसके बाद लिया गया निर्णय

बीईपी जारी की सूची, नए सत्र से इन 18 विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की ही होगी पढ़ाई

इस व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा को मिलेगी मजबूती, वहीं कक्षा 6 से 8 को मिलेगा पीएम श्री में बेहतर पढ़ाई वहीं, उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को पीएम श्री स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रयोगशाला, डिजिटल शिक्षा और सह-पाठ्य गतिविधियों का लाभ मिलेगा। डीपीओ एसएसए बबीता कुमारी ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।