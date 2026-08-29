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भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर 11 घंटे तक थमी जिंदगी: 5 जवानों पर ट्रैफिक का जिम्मा, पुल पार करने में लगे 4 घंटे

By Alok Kumar Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Sat, 29 Aug 2026 02:01 AM (IST)

भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर रक्षाबंधन और कांवर यात्रा के कारण 11 घंटे लंबा भीषण जाम लगा, जिससे यात्री घंटों ...और पढ़ें

रक्षाबंधन और बाबाधाम से लौटने वाले कांवरिया वाहनों के दबाव से सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक जाम से कराहता रहा विक्रमशिला सेतु

रक्षाबंधन और बाबाधाम से लौटने वाले कांवरिया वाहनों के दबाव से सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक जाम से कराहता रहा विक्रमशिला सेतु

HighLights

  1. विक्रमशिला सेतु पर 11 घंटे तक भीषण जाम लगा।

  2. रक्षाबंधन और कांवरियों के कारण वाहनों का दबाव बढ़ा।

  3. केवल 5 जवानों पर यातायात प्रबंधन का जिम्मा था।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु पर रोजाना लगने वाले भीषण महाजाम से आम राहगीरों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। सेतु से होकर गुजरने वाले यात्रियों को हर दिन घंटों जाम के नारकीय दर्द से जूझना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी विक्रमशिला सेतु पर हालात बेकाबू रहे और सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगातार 11 घंटे तक लोग भीषण जाम में फंसे रहे। भीषण उमस और चिलचिलाती गर्मी के बीच फंसे छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा।

रक्षाबंधन के मौके पर अपने रिश्तेदारों के घर आने-जाने वाले लोगों और बाबाधाम से जल अर्पण कर लौटने वाले कांवरिया वाहनों का अचानक दबाव बढ़ जाने से सुबह 10 बजे सेतु पर यातायात पूरी तरह चरमरा गया। नवगछिया की ओर से लेकर भागलपुर बाइपास के बीच वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। इसी दौरान जल्दी निकलने की होड़ में चालकों द्वारा किए गए अनियंत्रित ओवरटेक की वजह से पुल पर चार से पांच कतारें बन गईं, जिससे दोनों ओर से आवागमन पूरी तरह ब्लॉक हो गया।

5 जवानों के भरोसे पुल, तालमेल बिगड़ने पर बाइक से भेजा गया सिपाही

यातायात प्रबंधन की लचर स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोपहर साढ़े 12 बजे भागलपुर छोर पर महज पांच ट्रैफिक जवान नजर आए। दोनों छोरों पर तैनात जवानों के बीच वायरलेस/वाकी-टाकी से सही तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण भागलपुर छोर के जवान आगे की स्थिति का सही आकलन नहीं कर पा रहे थे।

हालात का जायजा लेने के लिए एक जवान को राहगीर की बाइक पर बैठाकर नवगछिया छोर की ओर भेजा गया। इसके करीब 10 मिनट बाद वाहनों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया गया, लेकिन 40-45 गाड़ियों के निकलने के बाद फिर से जाम लग गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।

पुल पार करने में लगे 4 घंटे, 6 किमी पैदल चले लोग

जाम की भयावहता का आलम यह था कि महज साढ़े चार किलोमीटर लंबे पुल और उसके पहुंच पथ को पार करने में वाहनों को चार से पांच घंटे से अधिक का समय लग गया। कई बेबस मुसाफिर गाड़ियां छोड़कर पांच से छह किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य की ओर जाने को मजबूर हुए।

मौके पर तैनात जवानों ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि इतने व्यस्त और संवेदनशील सेतु पर महज पांच जवानों की तैनाती की गई है, ऐसे में सीमित संख्या के साथ एक साथ कई किलोमीटर लंबे जाम और आड़े-तिरछे फंसे वाहनों को संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है।