Bhagalpur News: हाउसिंग बोर्ड कालोनी में बीएड की छात्रा ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे से झूलता मिला शव

भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कालोनी में अधिवक्ता की पुत्री का शव सोमवार की सुबह कमरे में झूलता बरामद किया गया है। वह बीएड की छात्रा थी। घटना की जानकारी पर बरारी पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को फंदे से उतरवाया गया। बीते साल उसकी मां का देहांत हो चुका था।

हाउसिंग बोर्ड कालोनी में बीएड की छात्रा ने की आत्महत्या। प्रतीकात्मक तस्वीर

जागरण संवाददाता, भागलपुर: भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित आवास संख्या जे-46 में अधिवक्ता शैलेश चंद्र सिंह की पुत्री मीति मोहिनी उर्फ माेनिका का शव सोमवार की सुबह कमरे में झूलता बरामद किया गया है। वह बीएड की छात्रा थी। घटना की जानकारी पर बरारी पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को फंदे से उतरवाया। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने फारेंसिक जांच टीम को भी मौके पर बुलाकर घटनास्थल से नमूने एकत्रित कराए हैं। पुलिस मामले में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में मोनिका के अवसाद में रहने की जानकारी मिली है। कई दिनों से वह बुझी-बुझी रह रही थी। बीते साल उसकी मां का देहांत हो चुका था। स्थानीय लोगों से पूछताछ में प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आई है। पांच साल से झांसा दे रहा था युवक बताया जा रहा है कि बीते पांच सालों से उसे हाउसिंग बोर्ड कालोनी का रहने वाला युवक झूठे सपने दिखाकर प्रेम का झांसा दे रहा था। इसी को लेकर वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। पुलिस छात्रा के शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की कवायद में जुट गई है। बरारी पुलिस छात्रा के स्वजन से घटना के संबंध में फर्द बयान लेने की प्रक्रिया में जुट गई है। मूल रूप से शाहकुंड की रहने वाली थी छात्रा जिले के शाहकुंड थानाक्षेत्र स्थित शहजादपुर निवासी अधिवक्ता शैलेश चंद्र सिंह बच्चों को बेहतर शिक्षा और परवरिश देने के लिए हाउसिंग बोर्ड कालोनी में आवास ले लिया था। अधिवक्ता पेशे के अलावा गांव की किसानी से भी नाता रखते हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से कालोनी में ही रहने लगे। बेटी माेनिका को बीएड करा उसे नौकरी लगाने की तमन्ना थी, अचानक मोनिका आत्महत्या कर लेगी इसका उन्हें क्या किसी को यकीन नहीं हो रहा है।

