Bihar: पत्नी को जमकर पीटा फिर बाल काटकर घर से भगा दिया, शक करता था पति; महिला कुछ दिन के लिए गई थी घर से बाहर

Bihar News मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव में एक महिला की उसके पति ने जमकर पिटाई की और सिर के बाल काटकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने बताया कंपनी के काम से वह कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी तो पति ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि वह किसी और के साथ भाग गई है।

पत्नी को जमकर पीटा फिर बाल काटकर घर से भगा दिया

संवाद सहयोगी, नाथनगर (भागलपुर) : मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव में रविवार देर रात 9:30 बजे एक महिला की उसके पति ने जमकर पिटाई की। इसके बाद उसके सिर के पूरे बाल काटकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि पति और पत्नी दोनों हरिद्वार में रहकर साथ काम किया करते थे। पीड़िता कंपनी के काम से गई थी बाहर पीड़िता ने बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले वह एक निजी कंपनी से जुड़कर काम कर रही है। कंपनी के काम से वह कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी तो पति ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि वह किसी और के साथ भाग गई है। इसके बाद वह मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव में अपनी मौसी के घर आकर रहने लगा। पति ने की लाठी-डंडे से पिटाई इस बात की जानकारी जब पीड़िता को हुई तो वह पति के पास पहुंची। बच्चे भी उसके साथ थे। पति ने उसे देखा तो घर के अंदर आने नहीं दिया और लाठी-डंडे से बेरहमी से पीटने लगा। इसके बाद जबरन उसके सिर के बाल कैंची से काटकर घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इस घटना को पूरे गांव वालों ने देखा। ग्रामीण भी उसे समझा रहे थे, लेकिन आरोपित ने किसी की नहीं सुनी। पत्नी को काम करने से मना करता था पति आरोपित पति की मानें तो उसकी शादी 18 साल पहले हुई थी। उसके चार बच्चे हैं। बेटा और वह दोनों काम करते हैं। वह पत्नी को काम करने से मना करता था फिर भी वह काम करने के लिए जाती थी। पत्नी हमेशा कहती है कि उसके दिमाग में कोई दिक्कत है। वह हमेशा घर में सभी से झगड़ा करती रहती है। आरोपित पति ने आगे बताया कि उसने गुस्से में आकर उसके सिर के बाल काट दिए और कहा कि वो जैसे उसे रखेगा वैसे उसे रहना पड़ेगा। घटना के बाद लोगों ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोनों पति और पत्नी को थाने ले आई। थानाध्यक्ष ने फटकार लगाई। वहीं, मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज महेश कुमार ने बताया कि इस तरह की कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Aysha Sheikh