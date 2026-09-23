तीन दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल तो लगातार 5 दिन बंद रहेंगे बैंक? चेक क्लियरेंस के साथ एटीएम में नकदी का होगा संकट

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Bank Strike September 2026:यदि आपका बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कामकाज, नकदी निकासी, चेक जमा करना या लोन से संबंधित कागजी औपचारिकताएं बाकी हैं, तो उसे बिना किसी देरी के तुरंत पूरा कर लें। सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में बिहार के बैंक ग्राहकों और व्यापारिक वर्ग को गंभीर वित्तीय रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।

आगामी 26 सितंबर से 30 सितंबर तक लगातार पांच दिनों तक राज्य भर में शाखा स्तरीय तमाम बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप रहने की प्रबल स्थिति बन गई है। इस पांच दिवसीय बैंकिंग ठहराव के पीछे साप्ताहिक छुट्टियों और कर्मचारी आंदोलन का अनूठा संयोग है। 26 सितंबर को माह का चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों में विधिवत अवकाश रहेगा, जबकि 27 सितंबर को रविवार की नियमित साप्ताहिक बंदी रहेगी।

इसके तुरंत बाद अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में ऑल इंडिया बैंक यूनियनों और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। इस कारण लगातार पांच दिनों तक बैंक शाखाओं के ताले नहीं खुलेंगे।

चेक क्लियरेंस से लेकर पेंशन व लोन तक के काम होंगे प्रभावित लगातार पांच दिनों तक बैंक शाखाओं के बंद रहने का सबसे प्रतिकूल प्रभाव व्यावसायिक जगत और आम खाताधारकों पर पड़ेगा। व्यापारियों के करोड़ों रुपये के चेक क्लियरिंग (Cheque Clearance) की प्रक्रिया अटक जाएगी।

इसके साथ ही नए लोन आवेदनों का निस्तारण, पासबुक अपडेट, बैंक ड्राफ्ट जारी करना, पेंशनभोगियों के खातों में पेंशन का वितरण, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का अनुदान अंतरण और एनईएफटी (NEFT) व आरटीजीएस (RTGS) के जरिए बड़े फंड ट्रांसफर से जुड़े जरूरी कार्य पूरी तरह बाधित रहेंगे। महीने के अंत में होने वाले कारोबारी लेन-देन पर इसका सीधा असर पड़ने से बाजार की नकदी तरलता प्रभावित होगी।

एटीएम में कैश की किल्लत, यूपीआई सर्वर पर बढ़ेगा दबाव शाखाओं के लगातार बंद रहने के कारण एटीएम बूथों में कैश री-फिलिंग (लॉजिस्टिक्स एजेंसियों द्वारा नकदी भरने) की व्यवस्था चरमराने की पूरी आशंका है। हड़ताल के शुरुआती दो दिनों में ही प्रमुख बाजारों और रिहायशी इलाकों के अधिकांश एटीएम आउटलेट्स में 'नो कैश' का बोर्ड लटक सकता है।

26 से 30 सितंबर: बैंकों का बंद शेड्यूल 26 सितंबर (चौथा शनिवार): नियमित बैंक अवकाश (सभी बैंक शाखाएं बंद)।

27 सितंबर (रविवार): साप्ताहिक सार्वजनिक अवकाश।

28 सितंबर (सोमवार): प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल (पहला दिन)।

29 सितंबर (मंगलवार): प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल (दूसरा दिन)।

30 सितंबर (बुधवार): प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल (तीसरा दिन)।

सीधा असर: शाखाओं के ताले 1 अक्टूबर (गुरुवार) को ही खुलेंगे; लगातार पांच दिन कोई काउंटर सेवा नहीं मिलेगी। शाखाएं और एटीएम प्रभावित होने की स्थिति में आम जनता ऑनलाइन लेनदेन की ओर रुख करेगी। इसके परिणामस्वरूप यूपीआई (UPI), नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और कार्ड स्वाइप मशीनों के सर्वर पर ट्रैफिक कई गुना बढ़ जाएगा। बैंकिंग तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक, सर्वर पर अत्यधिक लोड होने से डिजिटल पेमेंट फेल होने या खाते से पैसे कटकर ट्रांजैक्शन अटकने का जोखिम बढ़ सकता है।