'यह हमारे खरीक का लाल है': KBC में अमिताभ बच्चन के सामने छाए बबलू पंडित; 50 लाख जीतकर आंखों से छलके आंसू

संवाद सूत्र, खरीक (भागलपुर)। गंगा पार दियारा क्षेत्र अंतर्गत भागलपुर जिले के खरीक बाजार (वार्ड संख्या-09) निवासी बबलू पंडित ने देश के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के मंच पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर उन्होंने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे खरीक, नवगछिया, भागलपुर और संपूर्ण बिहार का नाम देशभर में रोशन किया है।

सेवानिवृत्त दारोगा कमलेश्वरी पंडित एवं उर्मिला देवी के सुपुत्र करीब 40 वर्षीय बबलू पंडित वर्तमान में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में वरिष्ठ सचिवालय सहायक (Senior Secretariat Assistant) के पद पर कार्यरत हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के अधिकारी के रूप में उनकी वर्तमान तैनाती नई दिल्ली में है। अपनी लगन, सतत स्वाध्याय और अगाध ज्ञान के दम पर उन्होंने केबीसी के कठिन चयन चक्र को पार करते हुए हॉट सीट तक का गौरवमयी सफर तय किया।

50 लाख के पड़ाव तक पहुंचे, टीवी पर देखते ही खुशी से झूमा इलाका जैसे ही टेलीविजन पर बबलू पंडित के अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का प्रसारण हुआ, पूरे खरीक प्रखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और परिजनों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाइयां दीं और मिठाइयां बांटीं।

शो के दौरान अपनी संघर्ष यात्रा को साझा करते हुए बबलू पंडित जहां भावुक नजर आए, वहीं दर्शक दीर्घा में बैठीं उनकी धर्मपत्नी प्रीति की आंखों से भी खुशी और गर्व के आंसू छलक पड़े। बबलू पंडित ने बताया कि उन्होंने शो में 50 लाख रुपये के कठिन सवालों तक का शानदार खेल खेला। हालांकि उनका सपना एक करोड़ के जैकपॉट तक पहुंचने का था, लेकिन इस पड़ाव तक पहुंचकर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

युवाओं के बने प्रेरणास्रोत, गांव में बढ़ी KBC की तैयारी बबलू पंडित की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं में नई ऊर्जा और विश्वास भर दिया है। खरीक, नवगछिया और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं ने अब राष्ट्रीय स्तर की ज्ञान प्रतियोगिताओं और केबीसी में भाग लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बबलू पंडित ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा किसी बड़े महानगर की मोहताज नहीं होती। सीमित संसाधनों और ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी यदि सही दिशा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास किया जाए, तो देश के सबसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाई जा सकती है।