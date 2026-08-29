अजगैवीनाथ धाम से देवघर की दूरी 30 KM होगी कम, 1261 करोड़ से बेलहर-सुइया के बीच बनेगी रेल सुरंग; फिजिबिलिटी जांच शुरू

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पूर्व रेलवे द्वारा सर्वे कार्य पूरा कर लिए जाने के बाद बहुप्रतीक्षित अजगैवीनाथ धाम (सुल्तानगंज)-कटोरिया नई रेल लाइन परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में पहल तेज हो गई है। लगभग 1,261 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाली 74.8 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन परियोजना को नए साल में शुरू करने की तैयारी है।

वर्तमान में लागत संबंधी जटिलताओं और भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए बेलहर से सुइया के बीच बनने वाले टनल (रेल सुरंग) की फिजिबिलिटी (व्यावहारिकता) की तकनीकी जांच की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कुल 550 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसकी प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेलवे का लक्ष्य भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू कर इसे दो वर्ष के भीतर पूरा करने का है।

अजगैवीनाथ धाम से देवघर की दूरी 30 किमी घटेगी, 5 नए स्टेशन बनेंगे इस नई रेल लाइन के शुरू हो जाने से देश-विदेश से आने वाले लाखों शिवभक्तों और कांवड़ियों को अजगैवीनाथ धाम से गंगाजल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) तक रेल मार्ग से सीधे पहुंचने में अभूतपूर्व सुविधा होगी।

दूरी में भारी कमी: वर्तमान में सुल्तानगंज (अजगैवीनाथ धाम) से भागलपुर-बांका-कटोरिया होकर देवघर की रेल दूरी करीब 131 किलोमीटर है, जो इस सीधी लाइन के बनने के बाद घटकर मात्र 101 किलोमीटर रह जाएगी।

प्रस्तावित नए स्टेशन: यह रेल लाइन असरगंज, तारापुर और बेलहर के रास्ते गुजरेगी। इस पूरे रेलखंड पर असरगंज, तारापुर, बेलहर, श्रीनगर और सुइयाबथान में नए स्टेशन बनाए जाएंगे।

कटोरिया बनेगा जंक्शन: वर्तमान में बांका-जसीडीह रेल सेक्शन पर स्थित कटोरिया स्टेशन को इस नई लाइन के जुड़ने से पूर्ण जंक्शन स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। क्षेत्र में बिछेगा पटरियों का मजबूत जाल, कनेक्टिविटी होगी बेहतर कटोरिया से देवघर (जसीडीह) तक पहले से ही रेल लाइन मौजूद है, जो बांका से जुड़ी हुई है। अजगैवीनाथ धाम से कटोरिया के जुड़ते ही सुल्तानगंज सीधे देवघर और बांका नेटवर्क में शामिल हो जाएगा। इसके साथ ही जमालपुर-भागलपुर-साहिबगंज और अजगैवीनाथ धाम-भागलपुर-दुमका रेलखंड को भी वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिलेगी।