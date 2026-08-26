अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू: 22 कोच और 1976 किमी का सफर; टाइम टेबल व रूट समझ लें
भागलपुर और अहमदाबाद के बीच नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू हो रहा है। यह ट्रेन गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगी।
HighLights
अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू।
यह साप्ताहिक ट्रेन चार राज्यों के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी।
1976 किमी का सफर 36 घंटे में, 22 कोच होंगे।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। पूर्व बिहार और अंग क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भागलपुर से अहमदाबाद के बीच नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 19423/19424) का नियमित संचालन शुरू होने जा रहा है। रेलवे ने अहमदाबाद-पटना के बीच चलने वाली 09447/09448 साप्ताहिक क्लोन स्पेशल ट्रेन को नियमित करते हुए इसे भागलपुर तक विस्तार देकर अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी है।
ट्रेन संख्या 19423 अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 26 अगस्त से प्रत्येक बुधवार को अहमदाबाद से शुरू होगा। वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 19424 भागलपुर-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन 28 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार को भागलपुर जंक्शन से किया जाएगा।
यह रहेगा रूट और प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव
यह ट्रेन गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेगी। यात्रा के दौरान ट्रेन अहमदाबाद से चलकर कोटा, सवाई माधोपुर, आगरा, प्रयागराज क्षेत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (DDU), बक्सर, आरा, दानापुर, पटना और मोकामा होते हुए भागलपुर पहुंचेगी।
क्षेत्रीय स्तर पर यात्रियों की सुविधा के लिए इसका ठहराव किऊल, लखीसराय, अभयपुर, जमालपुर और अजगैवीनाथ धाम (सुल्तानगंज) सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निर्धारित किया गया है।
समय सारणी, दूरी और कोच संयोजन
अहमदाबाद से भागलपुर (19423): प्रत्येक बुधवार सुबह 6:30 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 6:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी।
भागलपुर से अहमदाबाद (19424): प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 बजे भागलपुर से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन शाम 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।
अहमदाबाद से भागलपुर के बीच की 1,976 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को 36 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा, जबकि वापसी में यह सफर 36 घंटे 15 मिनट में पूरा होगा। ट्रेन की औसत गति क्रमशः 54.64 और 54.51 किमी प्रति घंटा रहेगी।
इस आधुनिक रैक वाली ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें स्लीपर (LWSCNPP) के 11, जनरल (LWSPP) के 8, पेंट्री कार (LWCBPP) का 1 और दिव्यांगजन सह गार्ड बोगी (LSLRDPP) के 2 कोच शामिल हैं।