मुजफ्फरपुर के बाद भागलपुर में जमीन कारोबारी की हत्या, बेखौफ बदमाशों ने दो लोगों को सरेआम गोलियों से भूना

मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही सहित तीन लोगों की हत्या के महज तीन दिन बाद भागलपुर में जमीन कारोबारी सहित दो लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। नवगछिया स्थित गोपालपुर थाने के हरनाथचक गांव में आधा दर्जन बेखौफ अपराधियों ने सोमवार की शाम को जमीन कारोबारी पप्पू यादव सहित दो लोगों को गोली मार दी। पप्पू यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

भागलपुर के नवगछिया में जमीन कारोबारी की हत्या। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

