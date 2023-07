राज्‍य में स्कूलों में जब से एनजीओ की ओर से मिड डे मील देने की योजना शुरू हुई है तब से लगातार कहीं न कहीं किसी स्कूल में मध्यान भोजन में कीड़ासांप या मेढ़क मिलने के मामला समाने आ चुके हैं। वहीं मंगलवार को भी शहर के छोटी खंजरपुर स्थित कन्या मध्य विद्यालय में सोया-आलू की सब्जी में कीड़ा मिला।

Bhagalpur: स्‍कूल के मिड डे मील में निकला कीड़ा, आधे बच्‍चे खा चुके थे खाना; वीडियो हुआ वायरल। (सांकेति‍क तस्‍वीर)

Your browser does not support the audio element.