मेले में चाउमीन खाने से भागलपुर के एक ही परिवार के 3 भाई-बहनों की बिगड़ी तबीयत, फूड पॉइजनिंग के शिकार

संवाद सूत्र, कहलगांव। अंतिचक थाना क्षेत्र के नयनसुखनगर में चांदनी चौक पर स्थित दुर्गा पूजा मेला के एक दुकान में चाउमीन खाने से दो बहन एक भाई की तबीयत बिगड़ने लगी।

उल्टी और दस्त होने से तीन बच्चों को उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया। बीमार बच्चे वहीं के गेणू कुमार मंडल के चार वर्षीय पुत्र अभिमन्यु कुमार, तीन वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी और 10 माह की पुत्री पायल कुमारी का उपचार अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है।