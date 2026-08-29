जागरण संवाददाता, भागलपुर। उम्र महज ढाई वर्ष और बिसात पर चालें ऐसी कि शतरंज के दिग्गज भी दंग रह जाएं। भागलपुर के सिकंदरपुर निवासी नन्ही शतरंज खिलाड़ी भाव्या श्री ने इतनी छोटी सी उम्र में फाइड (FIDE) रेटेड अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भाग लेकर 2 अंक अर्जित करने का असाधारण रिकॉर्ड बनाया है। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें प्रतिष्ठित 'बिहार यंग अचीवर अवॉर्ड' से नवाजा गया है।

भाव्या श्री सिकंदरपुर निवासी कुणाल राय एवं रूपा राय की सुपुत्री हैं। उन्हें 27 अगस्त को पटना में आयोजित 26वें बिहार अवार्ड समारोह में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस भव्य समारोह में उनकी खेल प्रतिभा और लगन की मुक्तकंठ से सराहना की गई। खेल विशेषज्ञों के अनुसार, मात्र दो वर्ष छह माह की उम्र में अंतरराष्ट्रीय मानक वाली फाइड रेटेड प्रतियोगिता में न केवल भाग लेना, बल्कि 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल करना अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक उपलब्धि है।

कम उम्र से ही शतरंज के प्रति गहरा रुझान पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, भाव्या ने बोलना सीखने के साथ ही शतरंज की गोटियों से लगाव दिखाना शुरू कर दिया था। परिवार के सतत प्रोत्साहन और नियमित अभ्यास से उसकी खेल के प्रति समझ और चालों की रणनीति तेजी से विकसित हुई। माता-पिता का कहना है कि भाव्या को 64 खानों की बिसात पर मोहरे सजाना और खेलना बेहद प्रिय है, और वे उसकी इस कुदरती प्रतिभा को तराशने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

जिला शतरंज संघ ने जताई अंतरराष्ट्रीय पहचान की उम्मीद भाव्या को यह राज्यस्तरीय सम्मान मिलने पर भागलपुर जिला शतरंज संघ (BDCA) के सचिव अजय कुमार मिश्रा एवं अंकित कुमार मिश्रा ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि ढाई साल की उम्र में फाइड रेटेड टूर्नामेंट में अंक अर्जित करना पूरे भागलपुर और बिहार के लिए गर्व का विषय है।