आज तुम चारों का काम तमाम कर दूंगा..., पानी बहाने को लेकर हुआ विवाद तो लोडेड पिस्टल तान धमकी देने लगा सनकी युवक

बेगूसराय के बखरी नगर परिषद क्षेत्र के गोढ़ियारी मोहल्ले में सोमवार सुबह एक युवक ने अपने पड़ोसी पर लोडेड पिस्टल तान दी। जानकारी के मुताबिक मोहल्ले के दो पड़ोसियों के बीच पाइप से पानी बहाने को लेकर विवाद हो गया। पानी बहाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। इसी दौरान एक पड़ोसी ने घर से लोडेड पिस्टल निकालकर विपक्षी पड़ोसी पर तान दी।

पानी बहाने को लेकर हुआ विवाद तो पड़ोसी पर लोडेड पिस्टल तान धमकी देने लगा युवक। जागरण

संवाद सहयोगी, बेगूसराय: बेगूसराय के बखरी नगर परिषद क्षेत्र के गोढ़ियारी मोहल्ले में सोमवार सुबह एक युवक ने अपने पड़ोसी पर लोडेड पिस्टल तान दी। घटना का कारण पाइप से पानी बहाने का विवाद बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहल्ले के पंडित मनोज मिश्रा और उदयकांत मिश्रा के बीच पाइप से पानी बहाने को लेकर विवाद हो गया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के साथ मारपीट की नौबत आ गई। इसी दौरान उदयकांत मिश्रा के पुत्र संतोष मिश्रा ने घर से लोडेड पिस्टल निकालकर तान दी। आसपास खड़े लोगों ने बचाई जान पिस्तौल तानकर वह अपने पड़ोसी के चारों पिता-पुत्र का काम तमाम करने की धमकी देने लगा। इसी दौरान, लोगों ने किसी तरह संतोष पर काबू पाते हुए पिस्तौल छीन लिया। लोगों द्वारा मोबाइल से पुलिस को सूचना देता देख संतोष भाग खड़ा हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल और पांच गोलियां बरामद की है। आपराधिक प्रवत्ति का है युवक लोगों ने बताया कि संतोष आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है। वह हमेशा ही नशे में लिप्त रहता है। संतोष कभी भी किसी बड़े वारदात को अंजाम दे सकता है। इसके पहले उसने अपनी ही पत्नी को गंभीर रूप से पीटकर जख्मी कर दिया था। इस मामले में भी युवक के ससुराल पक्ष के लोगों ने पहले से भी प्राथमिकी दर्ज करा रखी है। क्या बोले पुलिस अधिकारी मामले को लेकर प्रशिक्षु डीएसपी और थानाध्यक्ष चांदनी सुमन ने कहा कि पिस्तौल और गोली बरामद कर लिया गया है। फरार युवक संतोष की तलाश की जा रही है। वहीं मनोज मिश्रा को आवेदन देने के लिए कहा गया है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Mohit Tripathi