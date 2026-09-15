पानी के ऊपर बिजली बनाने का भारतीय जुगाड़, बेगूसराय के तुषार ने BRICS मंच पर दिखाई फ्लोटिंग सोलर तकनीक
बेगूसराय के तुषार कुमार ने भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स भारत इनोवेट्स एक्सपो में अत्याधुनिक फ्लोटिंग सोलर तकनीक का प्रदर्शन किया।
HighLights
तुषार कुमार ने ब्रिक्स एक्सपो में भारत की फ्लोटिंग सोलर तकनीक प्रदर्शित की।
यह तकनीक जटिल जल निकायों पर सौर ऊर्जा उत्पादन में सहायक है।
बेगूसराय के लिए यह उपलब्धि गर्व और हरित ऊर्जा का प्रतीक।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। बेगूसराय के जीडी कालेज के भौतिकी विभाग से जुड़े डाॅ. उपेंद्र कुमार के पुत्र तुषार कुमार ने विश्व मंच पर भारत की अत्याधुनिक फ्लोटिंग सोलर तकनीक का प्रदर्शन किया।
भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स भारत इनोवेट्स एक्सपो में रूस और चीन के राष्ट्रपति सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने विभिन्न भारतीय डीप-टेक तकनीकों का अवलोकन किया।
केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित इस एक्सपो में चयनित 37 भारतीय स्टार्टअप ने देश के नवाचार और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया।
सोलर फोटोवोल्टिक प्लेटफॉर्म की प्रस्तुति
इसमें क्वांट-सोलर टेक्नोलाॅजी की ओर से सह-संस्थापक पंकज कुमार और मैनेजर तुषार कुमार ने जटिल जल निकायों के लिए विकसित अत्याधुनिक फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लेटफाॅर्म प्रस्तुत किया।
तुषार के पिता डाॅ. उपेंद्र कुमार वर्तमान में जीडी कालेज बेगूसराय में भौतिकी विभाग से जुड़े हैं तथा राजकीय डिग्री कालेज वीरपुर में प्रोफेसर इंचार्ज हैं।
प्रोफेसर के पुत्र की उपलब्धि पर लोगों को गर्व
उनके पुत्र की इस उपलब्धि को बेगूसराय के शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर तकनीक जल निकायों की सतह पर सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी है।
एक्सपो में प्रस्तुत तकनीक को जल-संरक्षण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाशील स्वदेशी नवाचार के रूप में सराहना मिली। तुषार की इस उपलब्धि से बेगूसराय के युवाओं और शिक्षा जगत में उत्साह है।