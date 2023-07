Begusarai News शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के द्वारा विद्यालय में पठन-पाठन सुचारू रूप से चलाने के लिए नए-नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसका सकारात्मक असर भी देखा जा रहा है। परंतु इतनी सख्ती के बावजूद कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला चेरिया बरियारपुर प्रखंड परिसर स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी से मिला।

चेरिया बरियारपुर स्थित प्रखंड कालोनी विद्यालय में क्लास रूम में लेटकर मोबाइल देखते शिक्षक(वायरल वीडियो का स्‍क्रीनग्रेब)

Your browser does not support the audio element.