LJPR में फेरबदल: चिराग पासवान ने राजू तिवारी को हटाया, बेगूसराय के सुरेंद्र को सौंपी बिहार की कमान

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। लोजपा (रामविलास) ने बिहार में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी रहे सुरेंद्र विवेक को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के निर्देश पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को राष्ट्रीय कार्यसमिति में महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

भूमिहार समाज से आते हैं सुरेंद्र विवेक

बलिया के बरियारपुर पंचायत से पैतृक संबंध रखने वाले सुरेंद्र विवेक वर्तमान में बलिया के प्रशांतनगर में सपरिवार रहते हैं। वे भूमिहार समाज से आते हैं। उनके पिता स्व. केदार सिंह सरकारी शिक्षक थे।

शिक्षित परिवार से आने वाले विवेक की पत्नी डॉ. सुनीता घर पर क्लिनिक चलाती हैं। उनके दो पुत्रों में एक चिकित्सक और दूसरा अध्ययनरत है। पुत्रवधू भी चिकित्सक हैं, जबकि एक पुत्री अध्ययनरत हैं। पत्रकारिता से की करियर की शुरुआत सुरेंद्र विवेक ने पत्रकारिता से करियर की शुरुआत की। बाद में इंजीनियर और साहित्यकार के रूप में भी पहचान बनाई। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जनसमस्याओं को लेकर सक्रिय रहे और बेगूसराय में संघर्षशील नेता की छवि बनाई।