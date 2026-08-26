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LJPR में फेरबदल: चिराग पासवान ने राजू तिवारी को हटाया, बेगूसराय के सुरेंद्र को सौंपी बिहार की कमान

By Binod Kumar Jha Edited By: Rajat Mourya
Updated: Wed, 26 Aug 2026 03:52 PM (IST)

लोजपा (रामविलास) ने बिहार में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए सुरेंद्र विवेक को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बेगूसराय के निवासी विवेक, जो पहले एनडीए प्रत्याशी रह चुके हैं, चिराग पासवान के 'बिहार फर्स्ट' विजन को मजबूत करने में सहायक होंगे।

चिराग पासवान और सुरेंद्र विवेक।

चिराग पासवान और सुरेंद्र विवेक।

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। लोजपा (रामविलास) ने बिहार में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी रहे सुरेंद्र विवेक को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के निर्देश पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को राष्ट्रीय कार्यसमिति में महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

भूमिहार समाज से आते हैं सुरेंद्र विवेक

बलिया के बरियारपुर पंचायत से पैतृक संबंध रखने वाले सुरेंद्र विवेक वर्तमान में बलिया के प्रशांतनगर में सपरिवार रहते हैं। वे भूमिहार समाज से आते हैं। उनके पिता स्व. केदार सिंह सरकारी शिक्षक थे।

शिक्षित परिवार से आने वाले विवेक की पत्नी डॉ. सुनीता घर पर क्लिनिक चलाती हैं। उनके दो पुत्रों में एक चिकित्सक और दूसरा अध्ययनरत है। पुत्रवधू भी चिकित्सक हैं, जबकि एक पुत्री अध्ययनरत हैं।

पत्रकारिता से की करियर की शुरुआत

सुरेंद्र विवेक ने पत्रकारिता से करियर की शुरुआत की। बाद में इंजीनियर और साहित्यकार के रूप में भी पहचान बनाई। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जनसमस्याओं को लेकर सक्रिय रहे और बेगूसराय में संघर्षशील नेता की छवि बनाई।

लोजपा (रा.) में प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष और प्रदेश चुनाव अभियान प्रमुख समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वे साहेबपुर कमाल से दो बार एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं।

उनकी नियुक्ति को चिराग पासवान की नई टीम में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ के विजन को मजबूती मिलेगी और एनडीए संगठन का बिहार में और विस्तार होगा।

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