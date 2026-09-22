बिहार में बाढ़ के बीच नाव से पहुंचे सोनू सूद, लिट्टी खाई और लोटे से पीया पानी; सादगी ने जीता दिल

संवाद सूत्र, मटिहानी (बेगूसराय)। फिल्मी पर्दे पर नायक की भूमिका निभाने वाले कलाकार तो बहुत हैं, लेकिन मुसीबत की घड़ी में जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर उनका दर्द बांटने वाले कम ही मिलते हैं। अभिनेता एवं समाजसेवी सोनू सूद मंगलवार को बेगूसराय के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

मटिहानी प्रखंड क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित रामदीरी महाजी एवं सिंहमा पंचायत के पथला टोला में अभिनेता सोनू सूद का पूर्व मेयर संजय कुमार समेत अन्य लोगों ने स्वागत किया। मौके पर सोनू सूद चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच पांच-पांच किलोग्राम चावल के पैकेट बांटे गए। नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे सोनू सूद ने लोगों के बीच सादगी के साथ समय बिताया और उनकी परेशानियों को करीब से जाना। वह नाव पर सवार होकर दियारा क्षेत्र में भी पहुंचे और बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की।

गंवई अंदाज में लोटे से पानी पीते और लिट्टी खाते सोनू सूद को देखकर लोग उनकी सादगी से प्रभावित हुए। बाढ़ के बीच अभिनेता का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। राहत सामग्री बांटी, लोगों की सुनीं समस्याएं राहत वितरण अभियान का संचालन भाजपा नेता आशुतोष कुमार के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और राहत सामग्री व राशन का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। सोनू सूद और टीम ने मटिहानी व तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। सोनू सूद बोले- जरूरत पड़ने पर करेंगे मदद रजनीश कुमार के नेतृत्व में पूरी टीम ने पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री पहुंचाई। उन्होंने कहा कि सोनू सूद बिहार में पहले भी कठिन परिस्थितियों में जरूरतमंदों की सहायता कर चुके हैं और आगे भी आवश्यकता पड़ने पर हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया है।